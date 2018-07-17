Любовь и бонусы. Сколько стоят служебные романы

В июне 2018 года Intel настояла на уходе Брайана Кржанича с поста генерального директора из-за сексуальной связи с подчиненным, пол которого не уточнялся. Внутреннее расследование подтвердило нарушение политики Intel о запрете тесных отношений с другими сотрудниками и кодекса поведения, который касается всех работников компании. Как повлияет увольнение на компанию и самого Кржанича пока неизвестно, но подобных скандалов в истории крупных корпораций было немало.

Уход с поста топ-менеджера из-за связи с коллегами давно не новость, но в каждом случае подобные скандалы заканчиваются по-разному. Кто-то лишается работы, кому-то достаются бонусы. Интересно, что часто правила нарушали успешные «капитаны», которым удавалось улучшить показатели компании в разы.

«Хочешь право голоса? Дай потрогать свою грудь»

В 2006 году Саяка Кобаяси подала иск на $190 млн к своему руководителю, президенту американского отделения Toyota, и самой компании. Она обвинила Хидеяки Отаку в сексуальных домогательствах. Тогда история не получила широкого резонанса. В июне 2018 года скандал с домогательствами вице-министра финансов Японии Юничи Фукудой вылился в акцию #MeToo: японские женщины рассказывали в сети о гендерном неравенстве на работе. «Хочешь право голоса? Дай мне потрогать твою грудь», — приводит цитату подчиненной Юничи Фукуды агентство Reuters

Неизвестно, получила ли Саяка Кобаяси какие-либо компенсации, но она точно добилась окончания карьеры президента американского подразделения Toyota, и своей заодно. Возможно, произойди это в самой Японии, то Отаку не уволили бы, потому что до акции #MeToo в июне 2018 года японские женщины боялись открыто говорить о собственных страданиях. Но история 2006 года разворачивалась в США , где СМИ одно за другим перепечатывали письмо Кобаяси. Иск стал первой ласточкой в борьбе азиатских женщин за введение законов, регулирующих отношения разнополых сотрудников Японии на рабочем месте.

Тем временем акция #MeToo получила популярность в Южной Корее , а потом перекинулась в США, где в Голливуде сейчас поставлен вопрос о сексизме на съемочных площадках и засилье мужчин — они составляют 75% нанятых сотрудников.

Есть любовница — нет миллионов

В 2016 году из-за связи с коллегой ушел с поста генерального директора Priceline Group (сейчас Booking Holdings, который включает Booking.com) Даррен Хьюстон. Коллега и не находилась в прямом подчинении Хьюстона, но он был женат. В результате бывший гендиректор потерял право на бонусы в размере $15,3 млн, писал Bloomberg . Акции Priceline Group упали всего на 0,5%, а капитализация Booking Holdings при Джефри Бойде, нынешнем генеральном директоре, выросла с $66,22 млрд в 2016 году до $88,43 млрд в 2017 и $96,42 млрд на июнь 2018 года.

К конкурентам с новыми силами

А вот женатому Марку Херду из Hewlett-Packard в 2010 году повезло больше, чем Даррену Хьюстону. Давайте посчитаем:

— он лишился поста генерального директора HP после обвинения в сексуальных домогательствах к экс-фотомодели Playboy Джоди Фишер , которую взял на работу;

— совет директоров попросил Херда уйти из-за траты спонсорских средств на ужины с Фишер, что означало очередной, но уже привычный для HP уход топ-менеджера со скандалом;

— сотрудники считали, что, если бы Херд остался, 2/3 персонала компании уволилось бы.

— следующий гендиректор HP Лео Апотекер продержался на своем посту менее года;

— c момента прихода Марка Херда к руководству HP, чистая прибыль компании увеличилась на 158%, подсчитал Forbes . А вот после его ухода стоимость акций компании упала в 3 раза за 2 года: с $19 млрд до $5,83 млрд;

— Марк Херд перешел в Oracle на должность генерального директора, где его совокупное вознаграждение, по данным salary.com, составило более $40 млн От этого союза ждали IT-бомбу

В отличие от вышеприведенных руководителей сооснователь Google Сергей Брин хотя и завел амурные отношения с коллегой — руководителем отдела маркетинга Google Glass Амандой Розенберг — еще в 2014 году, но место президента по технологическим разработкам в Google не потерял.

Последовал развод с женой Анной Воджицки, от союза Розенберг-Брин ждали технологического прорыва, потому что оба были страстными поклонниками умных очков Google Glass. Но рождения ИТ-бестселлера не случилось. В 2015 году Google объявила о приостановке производства гаджета.

Из компании уходили ключевые разработчики очков, конкурирующая Microsoft выпустила свою версию «компьютера для головы» HoloLens. До сих пор неясно, когда выйдут обновленные Google Glass 2.0, но видимо пока не получается устранить недоработки очков и снизить стоимость гаджета, которая в 2014 году составляла $1500. Но задержку с выпуском новых очков никак не свяжешь с разводом Брина.

Потерь от романа сооснователя Google не понесла.

Пока некоторым топ-менеджерам до сих пор можно больше, чем другим. Особенно, если технологическая компания сильно завязана на их способности или харизму.

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