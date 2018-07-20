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Ученые рассказали, кому принадлежат кости из черного саркофага
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Ученые рассказали, кому принадлежат кости из черного саркофага 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Ни один из найденных в египетском черном саркофаге скелетов не принадлежит Александру Македонскому. Об этом сообщил глава Управления по вопросам памятников древности Египта Мустафа Вазири, пишет Ahramonline.
Все мумии принадлежат воинам, погибшим в сражении: череп одного из них был пробит стрелой. Точная датировка саркофага до сих пор не установлена. Предположительно, он относится к эпохе Птолемеев (323 — 30 годы до н.э.) или римской (30 год до н.э. — 642 год н.э.). Саркофаг планируется перевезти в Александрию, где его будут изучать и реставрировать.
Вскрытие саркофага стало одним из самых обсуждаемых событий и породило массу слухов. В частности, из-за того, что открытие задержалось на три дня, многие говорили даже о проклятии фараона. Но причиной задержки стало подтопление саркофага из-за трещины. Версию об Александре Македонском породил размер гробницы: два метра в высоту и три в длину. Вес находки — 27 тонн.
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