В Ижевске отключили холодную воду в 28 домах 

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске во вторник, 17 июля отключили холодную воду в 28 домах. Об этом сообщила пресс-служба «Ижводоканала».
Снабжение прекратилось в 9:00, начнется «в момент окончания работ».
Без холодной воды придется обходиться жителям домов по следующим адресам:
— улица Красная, 44, 42, 35, 25, 18, 10, 9, 7, 6, 5, 4, 19, 19-а, 19-б, 19-в, 21-б;
— переулок Ястребовский, 8, 9-а;
— улица Речная, 26;
— улица Бригадная, 17, 15-а, 13, 6-а;
— улица Карла Маркса, 55-а, 57;
— улица Сабурова, 53;
— улица Ворошилова, 79, 51.