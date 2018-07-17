Главные боевые корабли мира

Мощь любой державы всегда определялась военно-морским флотом. Мобильность контроль прибрежных зон, блокирование портов — неудивительно, что флоту придается такое значение и в современном мире. На данный момент сильнейшим в мире военно-морским флотом располагает США : один авианосец класса «Нимиц» обладает достаточным запасом хода, чтобы дойти до берегов любой страны. Но и другим странам есть чем похвастаться.

Петр Великий

Длина: 250,1 м Страна: Россия Год спуска на воду: 1998 Тип: атомный ракетный крейсер

Этот красавец — один из самых больших в мире военных кораблей, не относящихся к классу авианосцев. «Петр Великий» предназначен для уничтожения авианосных групп противника.

Айова

Длина: 270 м Страна: США Год спуска на воду: 1943 Тип: линкор

Тип «Iowa» стал вершиной эволюции линейных кораблей, началом которой можно считать знаменитый «Дредноут». Линкоры этого класса очень гармонично сочетали важнейшие боевые характеристики — скорость, защиту и вооружение.

Нимиц

Длина: 333 м Страна: США Год спуска на воду: 1975 Тип: авианосец

Название всему классу дал самый первый авианосец «Нимиц», спущенный на воду в 1975 году. В данный момент корабли этого типа — крупнейшие в мире.

Тикондерога

Длина: 173 м Страна: США Год спуска на воду: 1980 Тип: ракетный крейсер

Опаснейший противник в любом морском сражении. Ракетные крейсеры класса «Тинкондерога» вооружены парой пусковых установок вертикального пуска, в каждой из которых по 61 ракетной ячейке. Такие суда могут вести бой даже при восьмибалльном волнении, они маневренны, быстры и могут стать настоящей головной болью для крупных авианесущих групп противника.

Type 45 Daring

Длина: 152 м Страна: Великобритания Год спуска на воду: 2006 Тип: миноносец

Эскадренные миноносцы типа «Дэринг» считались наиболее современными военными кораблями мира, до спуска на воду американского «Замволта». Запас хода в 5000 морских миль делает Type 45 Daring угрозой для любой страны мира, ведь миноносец с легкостью превращается в мобильную платформу для размещения ПВО.