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Главные боевые корабли мира
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Главные боевые корабли мира 

Don't Panic 1 час назад
Фото: Don't Panic
Мощь любой державы всегда определялась военно-морским флотом. Мобильность контроль прибрежных зон, блокирование портов — неудивительно, что флоту придается такое значение и в современном мире. На данный момент сильнейшим в мире военно-морским флотом располагает США: один авианосец класса «Нимиц» обладает достаточным запасом хода, чтобы дойти до берегов любой страны. Но и другим странам есть чем похвастаться.
Петр Великий
Длина: 250,1 м Страна: Россия Год спуска на воду: 1998 Тип: атомный ракетный крейсер
Этот красавец — один из самых больших в мире военных кораблей, не относящихся к классу авианосцев. «Петр Великий» предназначен для уничтожения авианосных групп противника.
Айова
Длина: 270 м Страна: США Год спуска на воду: 1943 Тип: линкор
Тип «Iowa» стал вершиной эволюции линейных кораблей, началом которой можно считать знаменитый «Дредноут». Линкоры этого класса очень гармонично сочетали важнейшие боевые характеристики — скорость, защиту и вооружение.
Нимиц
Длина: 333 м Страна: США Год спуска на воду: 1975 Тип: авианосец
Название всему классу дал самый первый авианосец «Нимиц», спущенный на воду в 1975 году. В данный момент корабли этого типа — крупнейшие в мире.
Тикондерога
Длина: 173 м Страна: США Год спуска на воду: 1980 Тип: ракетный крейсер
Опаснейший противник в любом морском сражении. Ракетные крейсеры класса «Тинкондерога» вооружены парой пусковых установок вертикального пуска, в каждой из которых по 61 ракетной ячейке. Такие суда могут вести бой даже при восьмибалльном волнении, они маневренны, быстры и могут стать настоящей головной болью для крупных авианесущих групп противника.
Type 45 Daring
Длина: 152 м Страна: Великобритания Год спуска на воду: 2006 Тип: миноносец
Эскадренные миноносцы типа «Дэринг» считались наиболее современными военными кораблями мира, до спуска на воду американского «Замволта». Запас хода в 5000 морских миль делает Type 45 Daring угрозой для любой страны мира, ведь миноносец с легкостью превращается в мобильную платформу для размещения ПВО.
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