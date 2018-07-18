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В СММ ОБСЕ обеспокоены утечкой информации
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В СММ ОБСЕ обеспокоены утечкой информации 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
В то же время, в СММ ОБСЕ пока не могут комментировать или или строить какие-либо предположения по поводу документов неизвестного происхождения.
«Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине известно о репортаже программы «Факт» («Fakt») Рабочего содружества общественно-правовых вещательных станций Федеративной Республики Германия (ARD), который выйдет в эфир во вторник 17 июля. Миссия обеспокоена любыми возможными нарушениями безопасности и намеренна тщательно изучить все заявления в соответствии с установленными процедурами», — говорится на странице СММ ОБСЕ в Facebook.
В миссии отмечают, что работа СММ «была и будет прозрачной».
«Мы сообщаем о фактах на местах так, как мы их видим; эти факты сообщаются государствам-участникам ОБСЕ и публикуются в наших ежедневных отчетах на сайте ОБСЕ. С самого начала своей деятельности СММ делала все необходимое для внедрения надлежащих мер по защите данных, а также для противостояния различным кибератакам на миссию», — сообщили в СММ.
В СММ ОБСЕ также подчеркнули, что без соответствующего подтверждения не могут комментировать или строить предположения по поводу документов неизвестного происхождения.
Ранее СМИ сообщили о возможном получении третьей стороной (как сообщили в некоторых СМИ — российской разведкой) личных данных сотрудников СММ ОБСЕ.
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