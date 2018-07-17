4 народа, которые оказали самое большое влияние на русских

Несмотря на самобытность и уникальность русского народа, в течение своей долгой истории он был подвержен влиянию представителей других наций и культур. Вместе с иностранцами к нам приходили новые веяния, которые до неузнаваемости меняли стиль жизни россиян.

Англичане

Российская англомания берет начало в эпоху Ивана Грозного , когда королевская экспедиция в главе с Ричардом Ченслором впервые посетила Московское государство. С этого времени в России появляются английские купцы, ювелиры, аптекари, плотники, архитекторы. «Ласкатель англичан» Борис Годунов всячески поощрял стремление своих поданных перенимать популяризуемый британцами европейский стиль жизни.

Особенно сильно разыгралась отечественная англомания в Викторианскую эпоху, когда российские аристократы пытались подражать английским джентльменам, прививая себе свойственные им безупречный вкус, нарочитую чопорность и подчеркнутую вежливость. Женщины зачитывались английскими романами и предпочитали носить элегантные платья, скроенные по лучшим образцам British style. [С-BLOCK]

Отдельно нужно сказать об английском языке, который стал набирать популярность в России в первой трети XIX столетия с увеличением числа приглашаемых с Туманного Альбиона учителей и гувернанток. Сегодня, по заявлению социологов, около 57% россиян как минимум владеют английским языком не базовом уровне.

Англия — страна с самым качественным образованием. Неслучайно представители российских элит, как в царское, так и в постсоветское время предпочитали отдавать своих детей на обучение в британские университеты. В Англию чаще всего уезжает наиболее респектабельная и богатая часть наших соотечественников. Согласно опросу, сегодня 67 тысяч жителей Британских островов считают русский языком общения.

Немцы

Достоевский довольно категорично заявлял: «К немцу надо особенно привыкать и с непривычки его весьма трудно выносить в больших массах». Но у русских было время не только привыкнуть, но и перенять некоторые черты немецкого характера. Благодаря династическим бракам Романовых наша элита постепенно подвергалась онемечиванию. Вслед за особами знатных родов из Германии в Россию потянулись «ловцы славы и чинов», а после 1762 года тысячи немцев следуя манифесту Екатерины II, с энтузиазмом принялись осваивать русские просторы.

И вскоре немецкая размеренность и организованность дали на русской почве удивительные всходы. В российскую армию пришла немецкая муштра, в предпринимательство — практичность, в науку — система, а в быт — любовь к порядку. Но мы переняли и не совсем приятную сторону немецкого уклада — бюрократию, от перегибов которой не можем избавиться и по сей день.

Русское искусство и русская мысль XIX столетия не могут восприниматься без влияния немецкой философии, литературы, живописи и музыки. А на исходе столетия XX мы уже как обыватели восхищаемся автомобилями, спортивной одежной и бытовой техникой, изготовленными в Германии. Русскому желудку оказалась близка еда бюргеров — хлеб, картошка, колбасы и пиво, а русскому телу — культ здорового образа жизни немцев.

Французы

Мода на все французское приходит в Россию с конца XVIII века, а с начала следующего столетия французский язык для русской аристократии становится втором родным. Петербург заполняют выписанные из Парижа учителя французского языка и танцев, модистки и гувернеры. «Тело мое родилося в России, это правда; однако дух мой принадлежал короне французской», — встречаем мы такие слова в фонвизинском «Бригадире».

Золотой век русского дворянства, начавшийся при Екатерине Великой и закончившийся со смертью Александра I, совпал с эпохой расцвета Франции , что неминуемо сделало жизнь светского Парижа образцом для подражания в России: французская архитектора, мода, поэзия, живопись, балет породили в российской среде новый и устойчивый культурный пласт. Как писал мемуарист Филипп Вигель, «Скоро в самых отдалённых губерниях всякий небогатый даже помещик начал иметь своего маркиза».

Не избежала французского влияния и русская кухня. Именно французская кулинария привила ей комбинирование продуктов, измельчение ингредиентов и точные дозировки в рецептах блюд. Также французы познакомили русских с кухонной техникой: мясорубкой, шумовкой и дуршлагом. Вместе с французскими поварами в России появляются и многие французские блюда — котлеты, омлеты, лангеты и муссы. Чего только стоит салат «Оливье» и пирожное «Наполеон».

Американцы

Для влияния на русскую культуру американцам не нужно было лично приезжать в Россию. Эпоха «американицации» нашей страны совпала с раскрепощением средств массовой информации и киноиндустрии, впоследствии на помощь которым пришел интернет. Мы, не задумываясь, употребляем колу и гамбургер, носим джинсы и кроссовки, подсаживаемся на компьютерные игры и гаджеты, и даже размышляем о демократии: и все это по американскому образцу.

Первые ласточки американского образа жизни прилетели к нам в 30-е вместе с джазом, в 50-е мы увлеклись субкультурой «стиляг» и рок-н-роллом, в 70-е популярным явлением в СССР стали фарцовщики и хиппи, а в 80-е основательно и надолго к нам пришел американский кинематограф. В 90-е после падения «железного занавеса» на Россию обрушился уже ничем не сдерживаемый поток американской массовой культуры, который в обществе, зажатом в тисках социалистической системы, оказался подобен глотку пьянящей свободы. [С-BLOCK]