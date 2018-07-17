В Днепропетровской области массово объединяются жильцы

Как сообщил журналистам глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко, почти треть вновь созданных ОСМД — в Никополе

«Независимость и состоятельность — ключевые ориентиры реформ Президента Украины Петра Порошенко . Это касается и создания объединений совладельцев многоквартирных домов. Дом — это как маленькое государство со своим тепло— и водоснабжением. Жители, которые объединились в ОСМД, знают, каким образом навести порядок в своем доме. Они самостоятельно делают взносы, рационально их используют и улучшают условия своего проживания. Должны опираться именно на таких людей. Людей, которые неравнодушны и не боятся брать на себя ответственность», — цитирует Резниченко «Интерфакс-Украина»

По словам чиновника, активнее всего в создании ОСМД жители Никополя и Кривого Рога

Кроме того, проявили свою активность жители Днепра, Павлограда , Марганца, Желтых Вод, Новомосковска, Покрова и Магдалиновского района.

Глава области отмечает, что мотивирует к объединению и правительственная программа «теплых кредитов». Деньги выделяют на утепление стен, подвалов и крыш, модернизацию системы отопления, замену окон, установку счетчиков тепла и воды. От 40% до 70% кредита — компенсирует государство, все кредитные проценты возмещает областной бюджет.

В настоящее время в Днепропетровской области насчитывается почти 2,8 тыс. ОСМД, в которые входят около 3 тыс. домов.