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В Днепропетровской области массово объединяются жильцы
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В Днепропетровской области массово объединяются жильцы 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Как сообщил журналистам глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко, почти треть вновь созданных ОСМД — в Никополе.
«Независимость и состоятельность — ключевые ориентиры реформ Президента Украины Петра Порошенко. Это касается и создания объединений совладельцев многоквартирных домов. Дом — это как маленькое государство со своим тепло— и водоснабжением. Жители, которые объединились в ОСМД, знают, каким образом навести порядок в своем доме. Они самостоятельно делают взносы, рационально их используют и улучшают условия своего проживания. Должны опираться именно на таких людей. Людей, которые неравнодушны и не боятся брать на себя ответственность», — цитирует Резниченко «Интерфакс-Украина».
По словам чиновника, активнее всего в создании ОСМД жители Никополя и Кривого Рога.
Кроме того, проявили свою активность жители Днепра, Павлограда, Марганца, Желтых Вод, Новомосковска, Покрова и Магдалиновского района.
Глава области отмечает, что мотивирует к объединению и правительственная программа «теплых кредитов». Деньги выделяют на утепление стен, подвалов и крыш, модернизацию системы отопления, замену окон, установку счетчиков тепла и воды. От 40% до 70% кредита — компенсирует государство, все кредитные проценты возмещает областной бюджет.
В настоящее время в Днепропетровской области насчитывается почти 2,8 тыс. ОСМД, в которые входят около 3 тыс. домов.
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