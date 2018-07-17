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«Россети» проведут учения в Дащестане, чтобы сократить потери электроэнергии
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«Россети» проведут учения в Дащестане, чтобы сократить потери электроэнергии 

«Это Кавказ» 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
Компания «Россети» проведет учения в шести районах Дагестана, с помощью которых планируется снизить потери в энергосистеме региона на 158 миллионов рублей в год.
Предполагается, что учения пройдут с 20 июля по 20 августа. В них примут участие 2,2 тысячи сотрудников и 745 единиц техники. Всего компания рассчитывает заменить более 600 км электрических проводов, 7,5 тысячи поврежденных опор, установить 18 тысяч приборов учета электроэнергии, 1,5 тысячи устройств сбора и передачи данных, отремонтировать 240 трансформаторов в регионе, уточняет ТАСС.
«Ожидаемый эффект от проведенных работ <> — снижение потерь на почти 50 миллионов кВт-ч в год, что составляет в денежном эквиваленте 158 миллионов рублей. Более того, будет повышено качество услуг по передаче электроэнергии, снижен уровень износа оборудования и аварийности», — отмечается в сообщении пресс-службы администрации главы и правительства региона.
После усовершенствования энергосистемы в шести районах, аналогичная работа будет продолжена в других территориях.
«Взяты те районы, где самый высокий уровень потребления электроэнергии и, соответственно, самая большая задолженность. Сокращение этой задолженности позволит нам получить деньги в бюджет. Тогда эти средства можно выделить на приведение в порядок энергосетей в горных районах», — сообщил на еженедельном рабочем совещании врио главы Дагестана Владимир Васильев.
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