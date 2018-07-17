Назарбаев: Казахстану необходим новый НПЗ

Казахстан нуждается в новом нефтеперерабатывающем заводе. Необходимость в его строительстве появилась с ростом добычи углеводородов в стране, заявил президент республики Нурсултан Назарбаев во время посещения нефтехимического завода в Павлодарской области, сообщает телеканал «МИР 24».

На предприятии недавно завершили масштабную модернизацию. Это позволило существенно увеличить переработку сырой нефти и производить топливо, которое соответствует международным стандартам.

«Этот нефтеперерабатывающий завод был самым современным, который строился при Советском Союзе. Я с самого начала принимал участие в создании этого завода. Сюда закладывались самые современные технологии по тем временам. До сих пор завод остается таким. Я очень рад встретиться здесь. Мы реконструировали все три перерабатывающих завода страны. Подняли мощности этих заводов, закрыли полностью дефицит Казахстана по всем видам топлива», — заявил президент Казахстана. После модернизации заводов топливный рынок в стране на 90% обеспечен отечественным бензином и дизтопливом, а также почти на 60% авиакеросином.

Сегодня же Нурсултан Назарбаев посетил еще несколько предприятий области. Он побывал на заводе по производству легированного алюминия и легкосплавных автомобильных дисков. Президенту показали образцы продукции — радиаторы отопления, запчасти и колесные пары для железнодорожных вагонов. На другом предприятии глава государства ознакомился с технологией производства кабельно-проводниковой продукции.

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