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Назарбаев изучил продукцию предприятий Павлодарской области
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Назарбаев изучил продукцию предприятий Павлодарской области 

Мир24 1 час назад
Нурсултан Назарбаев во вторник посещает Павлодарскую область. В ходе рабочей поездки президент посетил несколько промышленных предприятий, сообщает телеканал «МИР 24». В их числе завод по производству легированного алюминия и легкосплавных автомобильных дисков. Главе государства показали образцы произведенной продукции: радиаторы отопления, запчасти, а также колесные пары для железнодорожных вагонов.
На другом предприятии Нурсултан Назарбаев ознакомился с технологией производства кабельно-проводниковой продукции. Президенту продемонстрировали готовые образцы для внутреннего и зарубежного рынков.
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