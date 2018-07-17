Назарбаев изучил продукцию предприятий Павлодарской области

Нурсултан Назарбаев во вторник посещает Павлодарскую область. В ходе рабочей поездки президент посетил несколько промышленных предприятий, сообщает телеканал «МИР 24». В их числе завод по производству легированного алюминия и легкосплавных автомобильных дисков. Главе государства показали образцы произведенной продукции: радиаторы отопления, запчасти, а также колесные пары для железнодорожных вагонов.

На другом предприятии Нурсултан Назарбаев ознакомился с технологией производства кабельно-проводниковой продукции. Президенту продемонстрировали готовые образцы для внутреннего и зарубежного рынков.

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