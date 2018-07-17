Ещё
С начала года арктические порты увеличили перевалку на 7,2%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

С начала года арктические порты увеличили перевалку на 7,2% 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
Но здесь намечаются определенные перспективы. «Рост перевалки в портах Арктического бассейна до конца 2018 г. и в среднесрочной перспективе будет происходить в основном за счет добычи и транспортировки полезных ископаемых (нефти и СПГ) из Арктики по Северному морскому пути. В 2017 году перевалка налива почти удвоились при росте грузооборота портов на 59%. До конца 2018 года высокие темпы роста перевалки экспортных грузов также сохранятся благодаря нефти, нефтепродуктам и СПГ, который начал добывать и транспортировать НОВАТЭК с „Ямал-СПГ“», — прогнозирует управляющий партнер M. A. Research Людмила Симонова.
Однако она обращает внимание на то, что в регионе существуют узкие места. В частности, это портовая инфраструктура Мурманска, которая обеспечивает 68% грузооборота портов Арктического бассейна и работает сверх своих возможностей. Другие крупные порты — Варандей и Сабетта, несмотря на свое активное развитие и темпы объемов перевалки, также имеют ограничения.
По словам экспертов, серьезным препятствием для повышения эффективности является удаленность портов от железных дорог, а также сложные погодные условия и зависимость только от углеводородных грузов.
Тем не менее, планируется, что Севморпуть будет загружен вплоть до 2030 г. именно благодаря экспорту минерального сырья, добытого в акватории моря. Вместе с тем, многие эксперты выражают свое несогласие с тем, что использование Севморпути будет коммерчески привлекательным.
РЖД-Партнер: последние новости
Иркутский филиал РЖД Логистики доставил крупногабаритную автотехнику для ИркутскГеоФизика Распределительный центр для железнодорожных грузов из Китая планируют создать в Петербурге Товарооборот по Транскаспийскому маршруту должен увеличиться к 2020 году
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путина назвали «президентом Украины»
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки358
Дачникам разъяснили необходимость межевания участка32
Назван богатейший человек современности59
Украина предложила России газовую скидку177
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
06:07
На Украине нашли сотню готовых к бою танков
Интернет Армия
02:58
Дачникам разъяснили необходимость межевания участка
Недвижимость Статьи
03:21
Что известно о задержанной в США «русской шпионке»
Происшествия
03:26
Человечеству предрекли вымирание из-за кондиционеров
Наука
01:09
В США назвали «главную» проблему МиГ-29
Армия Оружие
01:17
Атмосфера во дворце сделала несчастной Меган Маркл
Шоу-бизнес Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение