С начала года арктические порты увеличили перевалку на 7,2%

Но здесь намечаются определенные перспективы. «Рост перевалки в портах Арктического бассейна до конца 2018 г. и в среднесрочной перспективе будет происходить в основном за счет добычи и транспортировки полезных ископаемых (нефти и СПГ) из Арктики по Северному морскому пути. В 2017 году перевалка налива почти удвоились при росте грузооборота портов на 59%. До конца 2018 года высокие темпы роста перевалки экспортных грузов также сохранятся благодаря нефти, нефтепродуктам и СПГ, который начал добывать и транспортировать НОВАТЭК с „Ямал-СПГ“», — прогнозирует управляющий партнер M. A. Research Людмила Симонова.

Однако она обращает внимание на то, что в регионе существуют узкие места. В частности, это портовая инфраструктура Мурманска , которая обеспечивает 68% грузооборота портов Арктического бассейна и работает сверх своих возможностей. Другие крупные порты — Варандей и Сабетта, несмотря на свое активное развитие и темпы объемов перевалки, также имеют ограничения.

По словам экспертов, серьезным препятствием для повышения эффективности является удаленность портов от железных дорог, а также сложные погодные условия и зависимость только от углеводородных грузов.

Тем не менее, планируется, что Севморпуть будет загружен вплоть до 2030 г. именно благодаря экспорту минерального сырья, добытого в акватории моря. Вместе с тем, многие эксперты выражают свое несогласие с тем, что использование Севморпути будет коммерчески привлекательным.