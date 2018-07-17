Ещё
В Башкирии поддержали закон о самообложении граждан
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Башкирии поддержали закон о самообложении граждан 

ГОРОБЗОР.РУ 1 час назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
В Башкирии поддержали закон о самообложении граждан Башкирский парламент принял в первом чтении поправки в закон «О местном самоуправлении в РБ». Как сообщает Курултай, изменения предполагают внесение дополнительной статьи «Средства самообложения граждан». — На практике возможны случаи, когда решение конкретных вопросов местного значения осуществляется за счет разовых платежей граждан — так называемого самообложения. Такие инициативы возникают чаще всего среди жителей небольших поселений и пригородов, когда люди готовы объединиться и решить сообща, например, вопрос благоустройства, — прокомментировал спикер республиканского заксобрания Константин Толкачев. Проект предлагает решать вопросы введения и использования разовых платежей на местном референдуме. При этом такие проблемы могут быть решены на сходе в населенном пункте, входящем в состав поселения, городского округа. Также рассмотреть вопросы можно будет в поселении, в котором полномочия представительного органа муниципального образования осуществляются сходом граждан. Цель инициативы — укрепление финансовой самостоятельности местного самоуправления, увеличение активности и заинтересованности жителей в решении вопросов местного значения.
Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях — ВК и Facebook
ГОРОБЗОР.РУ: последние новости
Мэрия Уфы прокомментировала увольнение Ильшата Зарипова В Башкирии прекращены поиски 16-летней Елены Николаевой На реконструкцию набережной реки Белой мэрия Уфы выделяет еще 522 млн рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путина назвали «президентом Украины»
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки358
Дачникам разъяснили необходимость межевания участка32
Назван богатейший человек современности59
Украина предложила России газовую скидку177
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
06:07
На Украине нашли сотню готовых к бою танков
Интернет Армия
02:58
Дачникам разъяснили необходимость межевания участка
Недвижимость Статьи
03:21
Что известно о задержанной в США «русской шпионке»
Происшествия
03:26
Человечеству предрекли вымирание из-за кондиционеров
Наука
01:09
В США назвали «главную» проблему МиГ-29
Армия Оружие
01:17
Атмосфера во дворце сделала несчастной Меган Маркл
Шоу-бизнес Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение