В Башкирии поддержали закон о самообложении граждан

Башкирии поддержали закон о самообложении граждан Башкирский парламент принял в первом чтении поправки в закон «О местном самоуправлении в РБ». Как сообщает Курултай, изменения предполагают внесение дополнительной статьи «Средства самообложения граждан». — На практике возможны случаи, когда решение конкретных вопросов местного значения осуществляется за счет разовых платежей граждан — так называемого самообложения. Такие инициативы возникают чаще всего среди жителей небольших поселений и пригородов, когда люди готовы объединиться и решить сообща, например, вопрос благоустройства, — прокомментировал спикер республиканского заксобрания Константин Толкачев . Проект предлагает решать вопросы введения и использования разовых платежей на местном референдуме. При этом такие проблемы могут быть решены на сходе в населенном пункте, входящем в состав поселения, городского округа. Также рассмотреть вопросы можно будет в поселении, в котором полномочия представительного органа муниципального образования осуществляются сходом граждан. Цель инициативы — укрепление финансовой самостоятельности местного самоуправления, увеличение активности и заинтересованности жителей в решении вопросов местного значения.

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