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Лондон предупредил о риске вмешательства России в македонский референдум
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Лондон предупредил о риске вмешательства России в македонский референдум 

360tv.ru 1 час назад
Власти Великобритании подозревают Россию в намерении вмешаться в македонский референдум, на котором будет решаться вопрос о смене названия бывшей югославской республики. Об этом сообщил сайт RT со ссылкой на доклад комитета палаты общин по международным делам.
Парламентарии из туманного Альбиона опасаются, что во время проведения референдума Россия может «попытаться сорвать или предотвратить» ратификацию соглашения. По мнению политиков, Москва собирается «использовать проблемы региона, чтобы воспрепятствовать установлению на Балканах мира и процветания».
«Также есть опасность того, что, в частности, при проведении референдума в Македонии Россия попытается сорвать или предотвратить ратификацию соглашения, которого недавно достигли Афины и Скопье в надежде покончить с многолетним спором о названии Республики Македония», — сказано в докладе.
По мнению авторов документа, цель РФ — не допустить вступления балканских государств в ЕС и НАТО. Британцы подчеркнули, что Соединенное Королевство должно сделать все возможное для того, чтобы вопрос о наименовании Македонии решался без так называемого российского вмешательства.
Однако еще в июне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров озвучил российскую позицию. Официальные лица считают, что республика должна сделать свой выбор «без вмешательства извне».
Представители НАТО всерьез заговорили о вступлении Македонии в альянс. Об этом рассказал генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг. По его словам, переговоры начнутся, как только власти страны решат вопрос о переименовании государства. Если Македония вступит в Организацию Североатлантического договора, она станет 30-й страной-участницей.
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