Правовой режим участков отрегулирует новая глава Земельного кодекса

Неопределенность при согласовании правового режима земель и видов разрешенного использования земельных участков призваны устранить правительственные поправки в Земельный кодекс, которые Госдума рассмотрит в первом чтении 17 июля.

Если изменения вступят в силу, то Земельный кодекс дополнится главой, которая предусматривает комплексное регулирование вопросов, связанных с установлением, определением и изменением видов разрешенного использования земельных участков. «Цель — навести порядок с определением правового режима земель различного назначения», — объяснял ранее председатель Правительства Дмитрий Медведев

Законопроектом с одной стороны снимается запрет на строительство жилья на фермерских участках, с другой — ликвидируется возможность коммерческого строительства на сельскохозяйственных угодьях. При этом регионы смогут самостоятельно решать вопросы оборота сельхозземель.

Виды разрешённого использования земельных участков будут устанавливаться градостроительным регламентом, лесохозяйственным регламентом лесничества, лесопарка, расположенных на землях лесного фонда, положением об особо охраняемой природной территории. Предусматриваются общие положения для всех документов, которые определяют вид разрешённого использования земельных участков. Устанавливаются основные и вспомогательные виды разрешённого, а также условно разрешённые виды использования в рамках градостроительного регламента.

Предлагается запретить арендаторам и землепользователям изменять виды разрешённого использования земельных участков, за исключением случаев, когда они являются собственниками расположенных на таких земельных участках объектов недвижимости либо государственными или муниципальными предприятиями и учреждениями. Кроме того, определяются случаи, когда выбор или изменение вида разрешенного использования должны происходить в соответствии с утверждённой документацией по планировке территории.

Согласно поправкам, аукцион по продаже земельного участка в государственной или муниципальной собственности, или аукцион на право заключения договора его аренды проведут не позднее чем за три месяца со дня принятия соответствующего решения уполномоченным органом. Появится и реестр недобросовестных участников аукционов.

Схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории будет утверждать уполномоченный орган при принятии им решения о предоставлении садовых, огородных и дачных земельных участков. Чтобы обеспечить сохранность границ полос отвода железных дорог предлагается урегулировать условия предоставления земельных участков собственникам объектов недвижимости в границах полосы отвода.