В Воронеже проходит акция «Счастливая поездка»

В начале мая в Воронеже стартовала система безналичной оплаты проезда в автобусах «Воронежпассажиртранс». Новый, современный способ оплаты проезда, реализованный в сотрудничестве с администрацией города, уже по достоинству оценили многие горожане.

Напомним, что ПАО Сбербанк выиграл конкурс на право установки POS-терминалов на 250 бортах муниципального перевозчика в середине марта текущего года. Всего специальное оборудование для безналичной оплаты проезда было передано для 200 автобусов и 50 троллейбусов МКП МТК «Воронежпассажиртранс». Расплачиваться за проезд пассажиры могут как банковской картой ( Visa , MasterCard, Visa electron, МИР, Maestro), так и гаджетами, поддерживающими технологию бесконтактной оплаты.

Для популяризации проекта среди воронежцев компания ООО «Статус» проводит акцию «Счастливая поездка», генеральным партнером которой выступил ПАО Сбербанк. Выполнить условия акции может каждый владелец банковской карты. Для этого необходимо в течение месяца оплачивать все поездки в транспорте МКП МТК «Воронежпассажиртранс» банковской картой и один раз зарегистрироваться на сайте www.platikartoi.ru. Пассажиры, чаще других оплатившие проезд безналичным способом получат шанс выиграть телевизор. Акция продлится до 31 июля включительно.