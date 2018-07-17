Ещё
В Воронеже проходит акция «Счастливая поездка»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Воронеже проходит акция «Счастливая поездка» 

АиФ 37 минут назад
Фото: АиФ
В начале мая в Воронеже стартовала система безналичной оплаты проезда в автобусах «Воронежпассажиртранс». Новый, современный способ оплаты проезда, реализованный в сотрудничестве с администрацией города, уже по достоинству оценили многие горожане.
Напомним, что ПАО Сбербанк выиграл конкурс на право установки POS-терминалов на 250 бортах муниципального перевозчика в середине марта текущего года. Всего специальное оборудование для безналичной оплаты проезда было передано для 200 автобусов и 50 троллейбусов МКП МТК «Воронежпассажиртранс». Расплачиваться за проезд пассажиры могут как банковской картой (Visa, MasterCard, Visa electron, МИР, Maestro), так и гаджетами, поддерживающими технологию бесконтактной оплаты.
Для популяризации проекта среди воронежцев компания ООО «Статус» проводит акцию «Счастливая поездка», генеральным партнером которой выступил ПАО Сбербанк. Выполнить условия акции может каждый владелец банковской карты. Для этого необходимо в течение месяца оплачивать все поездки в транспорте МКП МТК «Воронежпассажиртранс» банковской картой и один раз зарегистрироваться на сайте www.platikartoi.ru. Пассажиры, чаще других оплатившие проезд безналичным способом получат шанс выиграть телевизор. Акция продлится до 31 июля включительно.
АиФ: последние новости
Воронежцам рассказали, как объехать перекрытый участок развязки на 9 Января Сильные дожди с грозами пообещали синоптики в Белгороде Жителей Курска предупредили об отключении газа
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост закроют из-за Расторгуева110
Путина назвали «президентом Украины»301
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки390
Дачникам разъяснили необходимость межевания участка76
Трампа обвинили в измене родине77
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
06:35
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
06:07
На Украине нашли сотню готовых к бою танков
Интернет Армия
04:56
Задержан бывший главный следователь Москвы
Происшествия
03:54
Над Лавровым пошутили за разглядывание ножек жены Трампа
Политика
02:58
Дачникам разъяснили необходимость межевания участка
Недвижимость Статьи
03:21
Что известно о задержанной в США «русской шпионке»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение