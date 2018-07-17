Минпромторг отдаст предпочтение в госзакупках продуктам вторичной переработки

Павел Серватинский, возглавляющий один из департаментов Минпромторга , отмечает, что в министерстве уделяется ключевое внимание проблеме повторного использования различных бытовых и промышленных отходов. Она неразрывно связана с созданием современных сортировочных комплексов, позволяющих максимально эффективно отбирать материалы, пригодные для переработки.

Представитель ведомства подчеркивает, что действующая нормативно-правовая база не мотивирует инвесторов к использованию «вторички». К примеру, для того, чтобы использовать на производстве твердое вторичное топливо, предприятию приходится преодолеть ряд административных барьеров, предусмотренных для мусоросжигательных заводов.

Кроме того, действующая на сегодня система экологических сборов в отношении производителей, не обеспечивающих утилизацию отходов, в большинстве случаев продемонстрировала свою неэффективность. Ранее сообщалось, что на федеральном уровне экологический сбор пополнит бюджет на 30 млрд рублей. В реальности же речь идет о получении всего 2 млрд Улучшить сложившуюся ситуацию можно лишь ужесточением норм КоАП. Минпромторг планирует уже в ближайшем будущем внести необходимые изменения в админкодекс.

Представители компаний-производителей отмечают, что они готовы массово использовать переработанные ресурсы. Но, для легализации этого процесса необходимо четко очертить на законодательном уровне все правила игры и ликвидировать существующие «белые пятна».