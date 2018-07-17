Костромские чиновники проверили контейнерные площадки города на чистоту

Костроме прошел рейд по проверке контейнерных площадок. Сотрудники управления муниципальных инспекций, специалисты администрации города и руководители управляющих компаний проверили своевременность вывоза мусора, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.

На днях жалобу на захламленность контейнерной площадки подали жители Черноречья. К приезду комиссии здесь все было чисто.

Контейнеры чистые, мусор вывезен. Управляющая компания отреагировала оперативно, чтобы не доводить до штрафов. Однако, мелкие нарушения всё же есть. Например, на ограждении нет информации и графика вывоза мусора. Сами контейнеры необходимо покрасить и указать, кому они принадлежат, — рассказал начальник управления муниципальных инспекций администрации Костромы Сергей БАСОВ.

На улице Совхозной рядом со школой №35 площадка тоже чистая, но у ограждения есть крупногабаритный мусор. Местные жители посоветовали комиссии посмотреть на площадку на улице Некрасова. Там 4 контейнера стоят в разных местах, причем один прямо на газоне.

Понятно, что мы такого разрешения не дали бы никогда. И здесь теперь надо разбираться, кто поставил этот контейнер сюда. Либо сами жители, либо управляющая компания. Ну, и видим, что мусор не убран. Дворник, по всей вероятности, здесь плохо работает, — отметили члены комиссии.

Они сделали фотографии всех нарушений, теперь их передадут в управляющие компании. Если нарушения не устранят, последует штраф.