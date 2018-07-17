Балаковцам придётся передвигаться по дорогам на танках

В региональный бюджет на текущий год заведены дополнительные средства в размере 555,9 млн рублей. Об этом сообщила на сегодняшнем заседании рабочей группы профильного комитета регионального парламента первый заместитель министра финансов области Вероника Гаврилова.

В частности, доходная часть увеличивается за счёт поступления из бюджета Москвы 304,6 млн рублей на проведение работ по завершению и строительству эллингов, а также ряда федеральных дотаций. При этом расходная часть бюджета увеличивается на 566,7 млн рублей. В результате дефицит областного бюджета складывается в размере 1 млрд 536,3 млн рублей.

По окончании доклада в зале разгорелась оживленная дискуссия.

«За что правительство так не любит Балаковский район? Было письмо от администрации, просили выделить 89 млн рублей на ремонт дорог, их не видно. Вы специально провоцируете социальный взрыв?» — задал вопрос депутат Владимир Есипов

«Я — очень люблю», — возразила Вероника Гаврилова.

«К сожалению, субсидии даются по определённой формуле. В развитии транспортного комплекса Саратовской области есть программа, она опубликована», — рассказала представитель областного Минтранса , пояснив, что суммы выделения районам средств на ремонт дорог напрямую зависит от их протяженности.

«А в вашей формуле учитывается, что Энгельс и Саратов получают деньги по системе агломераций, а Балаково, как третий донор, не получает этих средств? Давайте выделим ему такую же сумму по системе дотаций», — вмешался Александр Анидалов

«По системе дотаций — это не к нам», — ответила чиновник.

«Тогда давайте по системе субсидий. В Балакове два крупнейших предприятия, которые дают деньги в областной бюджет — дороги к ним сделать не могут», — упорствовал областной депутат. В качестве решения ситуации парламентарий порекомендовал Балаковскому району не составлять подобных заявок о выделении средств, поскольку они все равно не соответствуют существующим формулам.

«Если сейчас не отремонтировать эти дороги, которые указаны в письме, по весне по ним на танках только можно будет ездить — там ямы огромные», — предупредил Владимир Есипов.