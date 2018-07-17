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«Трезвая Россия» против идеи торговли некрепким алкоголем на АЗС
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«Трезвая Россия» против идеи торговли некрепким алкоголем на АЗС 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. «Трезвая Россия» выступает против идеи разрешить продажу некрепкого алкоголя в магазинах при автозаправочных станциях и намерена направить в правительство официальное обращение, заявил РИА Новости руководитель общественного движения Султан Хамзаев.
Ранее в СМИ со ссылкой на источники в экономическом блоке правительства появилась информация о том, что Минфин РФ поддержал идею разрешить продажи некрепкого алкоголя на АЗС при условии, что выкладка алкогольной продукции в торговых залах будет запрещена. По словам источников, данная мера позволит сократить потребление суррогатной продукции.
"Появление алкоголя на АЗС будет способствовать росту продажи алкоголя. Кто является основным потребителем продукции на АЗС? В абсолютном большинстве — водители! Следовательно, водители будут больше пить. Любой эксперт скажет, что при увеличении рынка продажи алкоголя увеличиваются социальные последствия и беды по вине алкоголя", — считает Хамзаев.
Он отметил, что у Минфина «довольно странное представление о борьбе с суррогатным алкоголем».
"Завтра направим официальное обращение в правительство, что не поддерживаем такое решение", — добавил общественник.
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