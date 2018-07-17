АЗС могут начать торговать алкоголем

Минфин поддержал идею разрешить продажу некрепкого алкоголя в магазинах при заправочных станциях.

Минфин поддержал разрешение на продажу алкогольной продукции в магазинах при заправках, однако при условии, что реализация будет осуществляться с учетом положения о запрете выкладки алкогольной продукции в торговых залах АЗС, передает «Интерфакс» со ссылкой на экономический блок правительства.

Запрет выкладки должен помочь избежать импульсивных покупок алкоголя. Также отмечается, что частичное снятие запрета на продажи алкоголя на АЗС сократит потребление суррогатной продукции.