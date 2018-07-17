Пучдемон хочет объединить сторонников независимости Каталонии

МАДРИД , 17 июл — РИА Новости . Бывший глава женералитета (правительства) Каталонии Карлес Пучдемон, которого испанский Верховный суд обвиняет в организации восстания, заявил о планах создать новое объединение всех сепаратистских сил. Несмотря на то, что оно официально должно появиться осенью, 13 тысяч человек уже заявили, что готовы к нему присоединиться.

Название новой политической силы (пока не определено будет это партия или предвыборная коалиция), которую намерен создать, по версии испанских властей, «сбежавший из страны», а по версии каталонских, «политик в изгнании» Пучдемон — «Национальный призыв к Республике» (Crida Nacional per la República — кат.). По мнению бывшего главы правительства испанского автономного сообщества, она объединит всех сторонников создания нового государства на карте Европы — вне зависимости от идеологии — правой или левой.

Представитель правительства Каталонии в Мадриде Ферран Маскарель сообщил, что о желании стать членами нового объединения уже заявили 13 тысяч человек.

Лидеров будет трое — сам Пучдемон, дожидающийся в Германии решения о его экстрадиции в Испанию , его преемник на посту главы каталонского правительства Ким Торра и бывший лидер общественной организации «Каталонская национальная ассамблея» Жорди Санчес. Никто из них на официальном объявлении в Барселоне о создании объединения не присутствовал. Пучдемон обратился по видеосвязи, Торра, который не смог вовремя приехать, поскольку его рейс из Германии отложили, записал аудиообращение, а Санчес, находящийся в предварительном заключении в тюрьме, — письмо.

Манифест зачитал Маскарель и депутат от партии «Вместе за Каталонию» в каталонском парламенте Жемма Гейс. Учредительный съезд должен состояться в октябре.

Задачи объединения — «осуществить стратегию, направленную на превращение Каталонии в независимое государства в форме республики» и создать движение сторонников независимости, которое «превратится в политически организованный инструмент» с участием всех людей, «разделяющих цель провозглашения Каталонской республики исключительно мирным и демократическим путем». Идеологи обещают «распустить движение» как только их цель «создания республики» будет достигнута.

"У меня создается впечатление, что это будет важное движение, поскольку оно отражает беспокойство каталонского общества — ему необходима стратегия объединения. Поэтому и концепция «призыва» (сrida — кат.), чтобы противостоять трудностям этой страны (так сторонники независимости называют испанское автономное сообщество Каталония. — Прим. ред.) в отношениях (Испанского) Государства. Эти люди понимают, что надо объединиться", — заявил Маскарель.

Политическая сила, которую сейчас возглавляет Пучдемон, коалиция «Вместе за Каталонию» была создана в ноябре 2017 года, то есть уже после того, как отстраненный от власти глава женералитета покинул Испанию. В нее вошли «Каталонская европейская демократическая партия» и «Демократическая конвергенция Каталонии». На выборах в каталонский парламент в декабре 2017 года она заняла второе место и получила 34 мандата из 135.

Помимо правой коалиции «Вместе за Каталонию» в региональном парламенте есть еще две политические силы, отстаивающие идею независимости, — «Левые республиканцы Каталонии» (ее лидер Ориол Жункерас, который был заместителем председателя женералитета, находится в предварительном заключении), а также леворадикальная «Кандидатура народного единства».