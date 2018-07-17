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Госсовет КНР опубликовал временные правила, регулирующие рынок трудовых ресурсов
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Госсовет КНР опубликовал временные правила, регулирующие рынок трудовых ресурсов 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 17 июля /Синьхуа/ — Госсовет КНР опубликовал временные правила, регулирующие рынок трудовых ресурсов, чтобы предоставить более эффективную поддержку населению в вопросах трудоустройства и предпринимательства.
Это первое в стране административное положение, касающееся поиска работы, найма и связанных с этим услуг на рынке трудовых ресурсов.
Положение вступит в силу 1 октября 2018 года, соответствующее постановление подписал премьер Госсовета Ли Кэцян.
Данный шаг должен помочь в наведении порядка на рынке труда и оптимизации распределения трудовых ресурсов, а также оказать поддержку населению в вопросах трудоустройства и предпринимательства.
В частности, в положении говорится, что правительства на уровне уезда и выше должны создать информационную систему по рынку трудовых ресурсов, которая будет охватывать как сельские, так и городские районы, а также различные отрасли.
Положение запрещает местным правительствам и учреждениям устанавливать какие-либо неправомерные ограничения, препятствующие рациональному перемещению трудовых ресурсов.
В нем также содержится требование продвигать реформы по упрощению административных процедур, передаче полномочий на более низкие уровни и улучшению обслуживания. -0-
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