Уровень нитратов в арбузах и дынях проверят в торговых палатках Москвы

Общественники измерят количество нитратов в арбузах и дынях, которые продаются в торговых палатках Москвы , сообщил координатор проекта «Безопасная столица» Антон Акишин.

Он отметил, что активная продажа бахчевых пока не началась, но единичные торговые точки уже появились. «Мы реши проверить их на нитраты, и, к сожалению, как показал наш нитрометр, во всех бахчевых содержание нитратов превышает норму», — цитирует собеседника Агентство «Москва»

У продавцов в палатках не было документов на право торговли и сертификатов на товар, добавил он. Проверки планируется продолжить, заключил Акишин.

Активный сезон торговли бахчевыми начинается в столице в августе. В городе появляются легальные арбузные развалы. К ним применяются обязательные требования, такие как наличие документов на продукцию, рукомойника, медкнижки у продавца и другие критерии.

В сезон 2017 года в столице работало 297 точек уличной торговли арбузами и дынями. Активная продажа завершилась 1 октября.