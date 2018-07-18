Оренбургского студента подозревают в экстремизме

СК по Оренбургской области возбудил уголовное дело в отношении студента за унижение человеческого достоинства.

Как сообщают в ведомстве, в январе 2018 года 21-летний подозреваемый разместил в нескольких группах в соцсетях комментарии, унижающие человеческое достоинство по национальному признаку и побуждающие к ненависти.

На основании собранных сотрудниками областного УМВД материалов СК возбудил уголовное дело в отношении молодого человека.

На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Расследование дела продолжается.