В России разработали «покрытие-хамелеон» для маскировки военной техники

«Мы постоянно совершенствуем экипировку военнослужащих. Основная цель — сделать бойца более защищенным, усилить его техническое оснащение. Одна из наших последних разработок — покрытия, которые мимикрируют, как хамелеон, под цвет окружающей среды. С применением этой технологии создан шлем, который мы в ближайшее время продемонстрируем на одной из выставок», — сказал Чемезов.

Как отметил глава госкорпорации, экспериментальные образцы такого покрытия уже разработаны.

«Они являются идеальным средством маскировки для личного состава и техники. С помощью этого покрытия можно сделать невидимым танк и другую боевую технику», — добавил Чемезов.