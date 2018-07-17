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В России разработали «покрытие-хамелеон» для маскировки военной техники
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В России разработали «покрытие-хамелеон» для маскировки военной техники 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Новый Калининград.Ru
Госкорпорация «Ростех» разработала специальное «покрытие-хамелеон» для маскировки солдат и военной техники, сообщает ТАСС со ссылкой на главу компании Сергея Чемезова.
«Мы постоянно совершенствуем экипировку военнослужащих. Основная цель — сделать бойца более защищенным, усилить его техническое оснащение. Одна из наших последних разработок — покрытия, которые мимикрируют, как хамелеон, под цвет окружающей среды. С применением этой технологии создан шлем, который мы в ближайшее время продемонстрируем на одной из выставок», — сказал Чемезов.
Как отметил глава госкорпорации, экспериментальные образцы такого покрытия уже разработаны.
«Они являются идеальным средством маскировки для личного состава и техники. С помощью этого покрытия можно сделать невидимым танк и другую боевую технику», — добавил Чемезов.
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