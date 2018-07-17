«Екатеринбургу большого наследия от чемпионата мира не остается»

Екатеринбургу большого наследия от чемпионата мира не остается, за исключением эмоций людей — очень позитивных, ярких. Всем понравилось, что много болельщиков, иностранцев с другой культурой, другими взглядами, людей, которые свободно себя чувствуют. Вот это может людей заряжать, мотивировать. Ресторанный бизнес, например, может перейти на обслуживание на английском языке, может быть, еще и на испанском или немецком. Тем, кто занимается сферой обслуживания, будет интересно запустить новые проекты, чтобы добиться привлечения новых потоков иностранных туристов.

С точки зрения инфраструктуры каких-то серьезных воздействий на город чемпионат мира не оказал. Он изменил пространство вокруг Центрального стадиона, где было закопано почти 30 млрд рублей, к сожалению, был вырублен парк, была проложена не самая лучшая дорога. Но в любом случае это локальные изменения. Екатеринбургу повезло, что не затронули прочие районы и не пытались строить потемкинские деревни — новые магистрали, мосты, все, что в любой момент может рухнуть, смыться или быть разобрано. Мы помним стадион в Калининграде , который стоит на очень зыбких почвах и будет деформирован в ближайшие годы. В Петербурге птицы нанесли урон, расклевав крышу построенного комплекса. Мы от этого оказались защищены.

То, что меня впечатлило в плохом значении слова, — то, что здание „тюремного замка“, где расположены исправительная колония и СИЗО, было отделано очень дешевым сайдингом сарайного вида. Это не есть хорошо, потому что здание 1830-го года постройки, ему почти двести лет. Им бы гордиться и памятником его сделать, как это ни странно для тюрьмы, но вместо этого его отделали пластиковыми панельками. По крайней мере, их легко снять, так что это не повлияло на структуру здания.

Те 30 миллиардов, которые были выделены, можно было потратить гораздо интереснее и выгоднее для города: построить новые туристические аттракционы, создать новые точки притяжения, чтобы это работало в ближайшие годы. Этого сделано не было. Зато не было построено ничего, что стало бы позором для города и вызывало бы массу дальнейших нареканий. Поэтому отделались легкой кровью, но могли лучше».