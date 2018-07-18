В Челябинске рассказали о реакции читателей на видеоролик о возврате книг

ЧЕЛЯБИНСК , 18 июл — РИА Новости . Читатели Челябинской центральной библиотеки имени Пушкина назвали очень актуальным видеоролик, снятый учреждением и призывающий возвращать книги в срок, однако наплыва желающих вернуть книги пока нет, сообщила РИА Новости заведующая сектором маркетинга Централизованной библиотечной системы Челябинска Ирина Беляева

Челябинская библиотека имени Пушкина разместила на YouTube-канале учреждения короткометражный боевик, призывающий возвращать книги в срок. Трехминутное остросюжетное видео рассказывает о молодом человеке, который всеми силами пытается успеть вернуть в библиотеку томик Пушкина. Короткометражка снята преимущественно от первого лица и включает сцены драк и паркура.

"Ролик разместили 16 июля… Многие читатели, приходившие во вторник в библиотеку, говорили, что видели ролик и он очень актуальный, так как задерживаемые книги ждут другие читатели", — сказала Беляева.

В то же время, по ее словам, пока нет наплыва читателей, желающих сдать книги. Возможно, наплыв еще будет, отметила она, так как сейчас сезон отпусков, и читателей в библиотеках меньше обычного.

Беляева добавила, что во время «Библионочи-2018», состоявшейся в апреле, посетителям представили выставку «Унесенные тьмою навечно», где были представлены сканы обложек книг, которые находятся у читателей-должников. «Многих постоянных читателей потрясло это зрелище, и в ответ поступили предложения пополнить пробелы литературы из личных библиотек», — сказала она.