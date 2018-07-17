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Челябинская библиотека сняла боевик, чтобы вернуть книги
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Челябинская библиотека сняла боевик, чтобы вернуть книги 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Пятый канал
Центральная библиотека имени А. С. Пушкина города Челябинска сняла экшн‐короткометражку от первого лица с призывом «возвращать книги вовремя», сообщает телеканал «360».
Социальная реклама в жанре «боевик» опубликована в официальном YouTube‐аккаунте учреждения.
Суть видеоролика сводится к тому, что книги надо возвращать несмотря на жизненные трудности, будь то драки или даже погони с участием «гопоты».
Короткометражку открыла эффектная брюнетка, которая работает библиотекаршей. Далее зрителям показывают «дельных» парней, которые вечно чем-то заняты, а некоторые из них устраивают уличные разборки. По всей видимости, от нечего делать.
Некоторым подписчикам соцсетей понравился продемонстрированный паркур, когда лирический герой начинает убегать от преследующей его «гопоты». Молодой человек всеми силами пытается доставить книгу в библиотеку. И у него это получается.
В съемках ролика участвовали актеры, каскадеры, мотоциклисты и постановщик боевых сцен. Все они — жители Челябинска. «Верну книгу в библиотеку, которая два года лежит», — написал один из зрителей после просмотра.
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