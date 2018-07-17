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Произошла утечка учетных данных пользователей Mega
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Произошла утечка учетных данных пользователей Mega 

SecurityLab.ru 1 час назад
Несколько тысяч пользователей новозеландского облачного хранилища Mega стали жертвами утечки учетных данных. Исследователь безопасности Патрик Уордл (Patrick Wardle) из компании Digita Security обнаружил в Сети текстовый файл, содержащий более 15,5 тыс. электронных адресов и паролей, а также списки файлов пользователей. Об этом сообщило издание ZDNet.
По словам специалиста, текстовый файл был найден в июне текущего года. Документ был загружен на сайт VirusTotal несколькими месяцами ранее пользователем, предположительно находящимся на территории Вьетнама.
Ряд пользователей подтвердили подлинность адресов электронной почты, паролей и названий файлов, содержавшихся в документе. Как отметил владелец агрегатора утечек данных Have I Been Pwned Трой Хант (Troy Hunt), системы Mega не были скомпрометированы, так как данные, скорее всего, были похищены со сторонних сайтов. 98% адресов электронной почты, содержавшихся в файле, уже были внесены в базу данных Have I Been Pwned.
По словам представителей Mega, обнаруженный список был составлен с помощью метода credential stuffing (автоматизированной проверки похищенных учетных данных с помощью украденных баз данных). Утечка затронула порядка «0.0001% от 115 млн пользователей Mega».
В настоящее время неясно, кто является автором списка и каким образом данные были собраны. Представители Mega пообещали добавить двухфакторную аутентификацию на сайт для того, чтобы избежать подобных проблем в будущем.
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