Произошла утечка учетных данных пользователей Mega 

Несколько тысяч пользователей новозеландского облачного хранилища Mega стали жертвами утечки учетных данных. Исследователь безопасности Патрик Уордл (Patrick Wardle) из компании Digita Security обнаружил в Сети текстовый файл, содержащий более 15,5 тыс. электронных адресов и паролей, а также списки файлов пользователей. Об этом сообщило издание ZDNet.

Ряд пользователей подтвердили подлинность адресов электронной почты, паролей и названий файлов, содержавшихся в документе. Как отметил владелец агрегатора утечек данных Have I Been Pwned Трой Хант (Troy Hunt), системы Mega не были скомпрометированы, так как данные, скорее всего, были похищены со сторонних сайтов. 98% адресов электронной почты, содержавшихся в файле, уже были внесены в базу данных Have I Been Pwned.