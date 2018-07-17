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Пресс-служба МВД по Республике Бурятия представила ролик о преимуществах пользования порталом государственных слуг
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Пресс-служба МВД по Республике Бурятия представила ролик о преимуществах пользования порталом государственных слуг 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Получение государственных услуг посредством электронного сервиса — удобная возможность для граждан без простаивания в очередях оформить различные документы: зарегистрировать машину, получить справки из налоговой, оформить пенсию или охотничий билет. Иначе говоря, имея лишь подключение к Интернету, без потери времени воспользоваться услугами различных ведомств.
МВД России посредством портала оказываются услуги по линии миграции, контроля за оборотом наркотиков, безопасности дорожного движения, информационно-справочной работы.
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