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Регионы будут отчитываться о финансировании мировых судей
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Регионы будут отчитываться о финансировании мировых судей 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Такое изменение в рамках закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового регулирования в сфере организационного обеспечения деятельности мировых судей» будет внесено уже сегодня.
Отмечается, что нововведение должно прекратить занижение трат на деятельность судебных инстанций, которые считаются необоснованными. Инициатором выступил Верховный суд РФ, отметив, что на данный момент финансирование деятельности мировых судей и региональных бюджетов осуществляется не в полном объеме.
И теперь в соответствии с новым законом, руководство регионов должно согласовывать расходы с советами судей субъектов РФ. Уменьшение ассигнований придется обосновать отдельно и получить на это одобрение со стороны судейских коллегий, Парламентская газета.
Напомним, что Госдума пояснила новые условия доступа к гостайне. По новым условиям к государственной тайне не смогут быть допущены граждане, имеющие обвинение по уголовному делу, с существующей судимостью и признанные судом недееспособными.
Фото: pixabay.com
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