Регионы будут отчитываться о финансировании мировых судей

Такое изменение в рамках закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового регулирования в сфере организационного обеспечения деятельности мировых судей» будет внесено уже сегодня.

Отмечается, что нововведение должно прекратить занижение трат на деятельность судебных инстанций, которые считаются необоснованными. Инициатором выступил Верховный суд РФ , отметив, что на данный момент финансирование деятельности мировых судей и региональных бюджетов осуществляется не в полном объеме.

И теперь в соответствии с новым законом, руководство регионов должно согласовывать расходы с советами судей субъектов РФ. Уменьшение ассигнований придется обосновать отдельно и получить на это одобрение со стороны судейских коллегий, Парламентская газета

Напомним, что Госдума пояснила новые условия доступа к гостайне. По новым условиям к государственной тайне не смогут быть допущены граждане, имеющие обвинение по уголовному делу, с существующей судимостью и признанные судом недееспособными.

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