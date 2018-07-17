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Товарооборот ПФО вырос на 14 процентов за пять месяцев 2018 года
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Товарооборот ПФО вырос на 14 процентов за пять месяцев 2018 года 

Newsroom24 29 минут назад
Фото: Newsroom24
Товарооборот ПФО за январь — май 2018 года составил 22,6 млрд долларов США, его рост составил 14%. В прошлом году за этот же период товарооборот ПФО составлял 19, 7 млрд долларов.
Импорт увеличился на 26%, достигнув 6,4 млрд по сравнению с 5 млрд долларов в 2017 году.
Экспорт за первые пять месяцев 2018 составил 6, 3 млрд долларов, при этом в 2017 году этот показатель составлял 14,7 млрд долларов.
Товарооборот со странами дальнего зарубежья вырос на 11%, достигнув 17,9 млрд долларов
Товарооборот со странами СНГ в январе — мае 2018 года составил 4,7 млрд долларов.
Товарооборот Нижегородской области в денежном эквиваленте за пять месяцев вырос на 48,7%, достигнув 3,5 млрд долларов, что на 1,1 млрд долларов больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Экспорт составил 2,11 млрд долларов, а импорт — 1,4 млрд долларов.
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