Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении лимита рекламного времени на ТВ 

Законопроект об увеличении лимита рекламного времени на ТВ до 20% или до 12 минут рекламы в час был принят депутатами Госдумы в первом чтении. «За» проголосовали 297 парламентариев, «против» — 79 человек. От голосования воздержались 2 депутата.
Ранее депутаты Госдумы от «Единой России» Антон Горелкин и Марина Мукабенова внесли законопроект об увеличении лимита рекламы на телевидении с 15% или 9 минут рекламы в час до 20% или до 12 минут, если вещание осуществляется 60 минут в течение часа. Документом также предлагается установить суточный лимит продолжительности рекламы и прерывания телепрограмм рекламой — не более 15% времени вещания в течение суток. Помимо этого, законопроект предлагает запретить рекламу товаров, не предназначенных для детей, а также рекламу в детских и образовательных телепередачах.