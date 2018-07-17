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Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении лимита рекламного времени на ТВ
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Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении лимита рекламного времени на ТВ 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Ruvod.com
Законопроект об увеличении лимита рекламного времени на ТВ до 20% или до 12 минут рекламы в час был принят депутатами Госдумы в первом чтении. «За» проголосовали 297 парламентариев, «против» — 79 человек. От голосования воздержались 2 депутата.
Ранее депутаты Госдумы от «Единой России» Антон Горелкин и Марина Мукабенова внесли законопроект об увеличении лимита рекламы на телевидении с 15% или 9 минут рекламы в час до 20% или до 12 минут, если вещание осуществляется 60 минут в течение часа. Документом также предлагается установить суточный лимит продолжительности рекламы и прерывания телепрограмм рекламой — не более 15% времени вещания в течение суток. Помимо этого, законопроект предлагает запретить рекламу товаров, не предназначенных для детей, а также рекламу в детских и образовательных телепередачах.
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