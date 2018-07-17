Аналитики оценили последствия новых правил размещения рекламы на ТВ

Госдума 17 июля рассмотрит в первом чтении поправки в закон «О рекламе», разрешающие телеканалам отводить под рекламу не 9, а 12 минут в час. Больше всего от этого может выиграть СТС, подсчитали эксперты.

К чтению готовы

Законопроект, предлагающий кардинально изменить правила размещения рекламы на ТВ, будет рассмотрен нижней палатой парламента в первом чтении 17 июля. Об этом сообщил РБК председатель профильного думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин. Сам комитет, как следует из его письменного заключения, уже поддержал концепцию рассматриваемого законопроекта.

Антон Горелкин и Поправки в закон «О рекламе» 6 июля в Госдуму внесли депутаты-единороссы Марина Мукабенова (позже к ним присоединились еще три депутата). Законодатели предлагают разрешить телевещателям отводить под рекламу в час не 9 минут, как сейчас, а 12. Но в сутки общая продолжительность рекламы по-прежнему будет ограничена 216 минутами. Таким образом вещатель сможет в какие-то часы показывать 12 минут рекламы, в какие-то, чтобы уложиться в суточную квоту, — значительно меньше.

Поправки призваны сделать ТВ более привлекательным для рекламодателей, оценили инициативы депутатов сотрудники рекламных агентств. Сами вещатели заявляли РБК , что, получив возможность зарабатывать больше денег, они смогут предложить зрителям более качественный контент.

С выгодой для СТС В преддверии первого чтения поправок аналитики рекламной группы Publicis Media Russia на основе измерений Mediascope подсчитали, как ожидаемое увеличение общей продолжительности рекламы в час для вещателей отразится на их предложении рекламодателям.

Реклама на федеральном ТВ за редким исключением продается не по минутам, а по так называемым пунктам рейтинга — условным единицам, которые отражают количество зрителей, увидевших конкретный 30-секундный рекламный ролик. При этом на ТВ существует прайм-тайм, и за размещение ролика в эти часы берется дополнительная наценка.

Большинство каналов в прайм-тайме сейчас отводят под рекламу меньше дозволенных сейчас 9 минут в час, свидетельствуют телеизмерения. Дело в том, что обилие рекламы раздражает зрителей, они начинают переключать каналы, и вещатель теряет аудиторию.

Например, канал СТС, согласно расчетам Publicis Media Russia, в 2017 году в прайм-тайме отводил под рекламу в час в среднем 8 минут 36 секунд, во все остальные часы — уже максимально возможные 9 минут. Вся реклама, размещенная на СТС в прайм-тайме, собрала почти 75,5 тыс. пунктов рейтинга в целевой аудитории вещателя (зрители 10–45 лет). «Непрайм» обеспечил СТС еще 41,6 тыс. пунктов рейтинга. Таким образом, одна минута рекламы в 2017 году генерировала в прайм-тайм 8,8 тыс. пунктов рейтинга, во все остальные часы — 4,6 тыс.

Что такое прайм-тайм

Для большинства федеральных телеканалов рекламный прайм-тайм (когда за размещение рекламы берется дополнительная наценка) начинается в будни с 19 часов и продолжается в понедельник—четверг до 0:30 следующего дня, в пятницу — до 1:00 следующего дня. В выходные прайм-таймом считается все время с 8:00 до 1:00 следующего дня в субботу и с 8:00 до 0:30 в воскресенье и праздничные дни.

НТВ и ТНТ прайм-таймом считаются все выходные, а в будни он ограничен с 19:00 до 24:00. У «Матч ТВ» прайм-тайм начинается в будни в 18:00 и заканчивается в 23:00.

Аналитики Publicis Media Russia предполагают, что, когда под рекламу можно будет отводить 12 минут в час, вещатели также не будут использовать в прайм-тайме эту квоту целиком. Если допустить, что продолжительность рекламы в наиболее востребованное у рекламодателей время просто увеличится на треть к тому, что используется сейчас, то в этом случае в прайм-тайме на СТС будет в среднем 11 минут 24 секунды рекламы в час. Тогда, чтобы уложиться в суточную квоту, каналу в другие часы придется оставить под рекламу только 6 минут 36 секунд в час.

Если взять за основу то количество пунктов рейтинга, которые в 2017 году генерировала в час одна минута рекламы, то в прайм-тайме на СТС будет в год уже 100,7 тыс. пунктов рейтинга, в «непрайме» — 30,5 тыс. В целом рекламный инвентарь увеличивается на 12%.

Из 20 проанализированных вещателей это будет самый высокий прирост, свидетельствуют расчеты Publicis Media Russia. А к примеру, у входящего в ВГТРК канала «Россия 24» рекламного инвентаря больше не станет. Сейчас этот новостной канал генерирует и в прайм-тайме, и в другие часы примерно одинаковое количество пунктов рейтинга. Когда в прайм-тайме средняя продолжительность рекламы вырастет с 7 минут 56 секунд в час до 10 минут 30 секунд, то в «непрайме» этот показатель снизится до 5 минут 6 секунд. И рост инвентаря в прайм-тайме будет нивелирован резким снижением предложения во все оставшиеся часы.

В среднем у 20 вещателей рекламный инвентарь увеличится на 8%. Если допустить, что в прайм-тайме все федеральные каналы будут отводить под рекламу ровно 12 минут в час, то общее предложение может вырасти уже на 16%, подсчитали аналитики Publicis Media Russia. В этом случае самый высокий прирост продемонстрирует «Матч ТВ».

Вещатели рассчитывают, что благодаря поправкам ближайшие два года рекламные доходы телеканалов будут расти без ежегодного повышения расценок на рекламу, признается топ-менеджер одного из каналов. В 2017 году общие расходы на телерекламу увеличились, по оценке Ассоциации коммуникационных агентств России , на 13%, до 170,9 млрд руб., прогноз GroupM на этот год — рост на 10%, до 188,3 млрд руб. При этом два года подряд учрежденный вещателями Национальный рекламный альянс (продает с 2017 года рекламу на всем федеральном ТВ) предупреждал клиентов о подорожании рекламы в среднем на 20%.

ИСТОЧНИК: РБК