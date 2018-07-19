Росреестр приглашает москвичей в жюри фотоконкурса

Участие в конкурсе могут принять все сотрудники Росреестра — более 50 тысяч человек из всех 85 субъектов Российской Федерации — и подведомственных организаций.

Первый этап конкурса уже начался и продлится до 25 сентября. До этой даты на специальной странице в Интернете по адресу:https://photo.kadastr.ru/ открыто «народное онлайн-голосование». Отдать свой голос можно неограниченному числу понравившихся фоторабот, размещенных по указанному адресу в трех номинациях: «Города России» (архитектура, улицы, скверы), «Пейзаж» (многообразие природы нашей страны) и «Культурное наследие» (памятники истории и культуры народов России).

Управление Росреестра по Москве приглашает жителей столицы присоединиться к онлайн-голосованию и выбрать претендентов на победу. Награждение лауреатов конкурса состоится в октябре 2018 года.

Ссылка на конкурс также размещена на главной странице сайта Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии https://rosreestr.ru.