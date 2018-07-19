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Росреестр приглашает москвичей в жюри фотоконкурса
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Росреестр приглашает москвичей в жюри фотоконкурса 

Управа района Мещанский города Москвы 59 минут назад
Фото: Управа района Мещанский города Москвы
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) объявляет о начале фотоконкурса «Моя земля, моя Россия», приуроченного к 10-летию образования ведомства и 20-летию системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Участие в конкурсе могут принять все сотрудники Росреестра — более 50 тысяч человек из всех 85 субъектов Российской Федерации — и подведомственных организаций.
Первый этап конкурса уже начался и продлится до 25 сентября. До этой даты на специальной странице в Интернете по адресу:https://photo.kadastr.ru/ открыто «народное онлайн-голосование». Отдать свой голос можно неограниченному числу понравившихся фоторабот, размещенных по указанному адресу в трех номинациях: «Города России» (архитектура, улицы, скверы), «Пейзаж» (многообразие природы нашей страны) и «Культурное наследие» (памятники истории и культуры народов России).
Управление Росреестра по Москве приглашает жителей столицы присоединиться к онлайн-голосованию и выбрать претендентов на победу. Награждение лауреатов конкурса состоится в октябре 2018 года.
Ссылка на конкурс также размещена на главной странице сайта Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии https://rosreestr.ru.
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