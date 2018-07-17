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В Новосибирском районе обнаружено 26 кг ртути
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В Новосибирском районе обнаружено 26 кг ртути 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
16 июля в 16:00 поступило сообщение о том, что в поселке Тулинский Новосибирского района по улице Мира, д. 1б, в хозяйственной постройке на территории частного домовладения нашли 13 ёмкостей с остатками ртути. Общая масса находки — 26,4 килограмма.
Спасатели АСС НСО изъяли ртуть, провели замеры и мероприятия по демеркуризации грунта. Превышение ПДК не выявлено. Емкости с ртутью переданы в ООО «СибРтуть» для дальнейшей переработки. В мероприятии было задействовано: 16 человек, 7 единиц техники, сообщает пресс-служба Центр ГО, ЧС и ПБ НСО.
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