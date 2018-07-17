В Златоусте ликвидируют популярный уличный рынок на улице Маркса

Прокурор третьего по величине города Южного Урала обратился в Златоустовский суд в интересах неопределенного круга лиц с исковым заявлением о запрете деятельности уличного рынка. В 2017-2018 годах прокуратура неоднократно проводила проверки по жалобам граждан, требовавшим переноса торговых палаток подальше от жилых домов номер четыре и восемь по улице Карла Маркса. В соответствии с действующим законодательством о розничных рынках, они могут располагаться исключительно в капитальных зданиях, строениях и сооружениях. Использование под рынки временных сооружений запрещается. Златоустовский уличный рынок организован с нарушением требований действующего законодательства. Расположенные на пешеходном тротуаре торговые палатки затрудняют проход по улице Карла Маркса.

Характерно, что несмотря на внесение прокурором представлений об устранении выявленных нарушений, руководители органа местного самоуправления никаких мер по легализации работы рынка не предприняли.