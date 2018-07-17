В Москве прошел концерт-реквием к столетию гибели царской семьи

МОСКВА , 17 июля. / ТАСС /. Премьера композиции «Восхожденiе», посвященной жизни последнего российского императора Николая II и его семьи, прошла в Концертном зале имени П. Чайковского в день столетней годовщины со дня трагической гибели семьи Романовых, передает корреспондент ТАСС.

"Мы уже не первый раз читаем письма наших страстотерпцев, некоторые знаем наизусть. Все они пронизаны такой любовью, как будто это пишут 16-летние юноша и девушка. Если отвлечься от авторов и просто прочесть их, — полное впечатление, что это только встретившие друг друга молодые влюбленные люди. Это совершенно удивительно", — отметил Певцов.

Перед началом концерта все желающие могли ознакомиться с выставкой «Царский ковчег», организованной Российским военно-историческим обществом (РВИО) совместно с Российским историческим обществом. В числе экспонатов — редкие фотографии царской семьи, а также связанных с ней событий и мест, личные вещи, принадлежавшие Николаю II и членам его семьи.

"Среди уникальных экспонатов, предоставленных Российским музеем медицины Национального НИИ общественного здоровья имени Семашко и отражающих жизнь царской семьи в ссылке, — письма лейб-медика царской семьи Евгения Боткина из Тобольска ", — отметили организаторы.

"Чудовищное преступление"

Почетными гостями концерта стали председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин , а также член Центрального совета Российского военно-исторического общества режиссер Никита Михалков

"Сто лет назад совершено невероятное злодейство и предательство, когда родственники императора отказались его принять, когда императора заставили отречься [от престола], чтобы убивать не помазанника Божьего, а гражданина Романова, когда убивается семья и наследник. Это, на мой взгляд, одно из самых чудовищных преступлений прошлого века", — сказал Михалков.

Он отметил, что столетняя годовщина гибели царской семьи должна стать уроком на будущее. «Я считаю, что сегодня, как никогда, нужно помнить о том, что произошло, и не только как покаяние, но и как предупреждение перед тем, чего не должно быть. С одной стороны, это день ужасающей скорби, а с другой стороны — необходимости подумать о том, что такое было и, не дай Бог, повторится. И через сто лет, и через двести, и через триста мы должны об этом помнить», — сказал режиссер.