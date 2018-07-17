Ещё
Концерт-реквием к столетию гибели семьи Романовых пройдет в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Концерт-реквием к столетию гибели семьи Романовых пройдет в Москве 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Антон Денисов
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Концерт-реквием, приуроченный к 100-летию мученической гибели семьи Романовых, пройдет в Концертном зале им. Чайковского.
В память о трагических событиях Московская филармония представит премьеру литературно-музыкальной композиции «Восхожденiя». Реквием в память о последних Романовых состоится 17 июля, сообщили в пресс-службе филармонии. В основе литературно-музыкальной композиции — письма Николая II и императрицы Александры Федоровны, которые прочитают артисты Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова.
В концерте также примут участие Академический Большой хор «Мастера хорового пения» и Академический симфонический оркестр Московской филармонии (дирижер Игорь Манашеров). В программе прозвучит музыка Петра Чайковского, Дмитрия Бортнянского, Петра Чеснокова, Сергея Рахманинова.
Специально к памятной дате Российское военно-историческое общество в фойе Концертного зала им. Чайковского представит выставку «Царский ковчег». В экспозиции — редкие фотографии царской семьи, мест и событий, с ней связанных, а также планшеты с цитатами из дневников и воспоминаний современников.
Среди уникальных экспонатов, предоставленных Российским музеем медицины Национального НИИ общественного здоровья им. Семашко, отражающих жизнь Царской семьи в ссылке, — ранее не публиковавшиеся копии писем лейб-медика Е. С. Боткина, написанные им в Тобольске, подлинные сигнатуры, составленные им для членов императорской семьи, а также предметы из походной аптечки русского императора.
Ознакомиться с экспозицией можно будет перед началом концерта, на котором будут присутствовать видные деятели культуры, руководители государственных ведомств и общественных организаций.
Среди почетных гостей ожидаются председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, известный режиссер, член Центрального совета Российского военно-исторического общества Никита Михалков.
Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны в ночь на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых, после вскрытия захоронения под Екатеринбургом предполагаемые останки членов императорской семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга.
Последние новости
Путин подарил первой леди Франции букет пионов и роз Принцы Чарльз и Уильям отказались встречаться с Трампом Западные СМИ раскритиковали за попытку представить россиян "дикарями"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путина назвали «президентом Украины»172
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки359
Дачникам разъяснили необходимость межевания участка33
Назван богатейший человек современности59
Украина предложила России газовую скидку178
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
06:07
На Украине нашли сотню готовых к бою танков
Интернет Армия
02:58
Дачникам разъяснили необходимость межевания участка
Недвижимость Статьи
03:21
Что известно о задержанной в США «русской шпионке»
Происшествия
03:26
Человечеству предрекли вымирание из-за кондиционеров
Наука
01:09
В США назвали «главную» проблему МиГ-29
Армия Оружие
01:17
Атмосфера во дворце сделала несчастной Меган Маркл
Шоу-бизнес Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение