Концерт-реквием к столетию гибели семьи Романовых пройдет в Москве

Ольга Дроздова. В память о трагических событиях Московская филармония представит премьеру литературно-музыкальной композиции «Восхожденiя». Реквием в память о последних Романовых состоится 17 июля, сообщили в пресс-службе филармонии. В основе литературно-музыкальной композиции — письма Николая II и императрицы Александры Федоровны, которые прочитают артисты Дмитрий Певцов

Специально к памятной дате Российское военно-историческое общество в фойе Концертного зала им. Чайковского представит выставку «Царский ковчег». В экспозиции — редкие фотографии царской семьи, мест и событий, с ней связанных, а также планшеты с цитатами из дневников и воспоминаний современников.

Среди уникальных экспонатов, предоставленных Российским музеем медицины Национального НИИ общественного здоровья им. Семашко, отражающих жизнь Царской семьи в ссылке, — ранее не публиковавшиеся копии писем лейб-медика Е. С. Боткина, написанные им в Тобольске , подлинные сигнатуры, составленные им для членов императорской семьи, а также предметы из походной аптечки русского императора.

Ознакомиться с экспозицией можно будет перед началом концерта, на котором будут присутствовать видные деятели культуры, руководители государственных ведомств и общественных организаций.