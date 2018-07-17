Игорь Руденя выразил соболезнования в связи с уходом из жизни гендиректора компании «Новоторжская ярмарка» Натальи Серовой

"Она была одной из самых ярких представительниц тверского бизнеса, создательницей компании «Новоторжская ярмарка», ставшей известной далеко за пределами Тверской области. В нашей памяти Наталья Юрьевна останется как меценат и благотворитель, президент тверского фонда «Отчий дом», поддерживающего проекты в области спорта и культуры", — говорится в соболезновании от имени Игоря Рудени.

"Новоторжская ярмарка" под руководством Натальи Серовой стала одним из самых известных тверских брендов последних лет. В родном регионе она вела большую благотворительную работу. По инициативе Натальи Серовой был создан фонд «Отчий дом», деятельность которого направлена на духовно-нравственное воспитание и развитие творческого потенциала жителей Верхневолжья.

Пресс-служба Правительства Тверской области.