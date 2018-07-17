Ещё
Игорь Руденя выразил соболезнования в связи с уходом из жизни гендиректора компании «Новоторжская ярмарка» Натальи Серовой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Игорь Руденя выразил соболезнования в связи с уходом из жизни гендиректора компании «Новоторжская ярмарка» Натальи Серовой 

tvernews.ru 1 час назад
Фото: tvernews.ru
16 июля ушла из жизни Наталья Серова, основатель и генеральный директор компании «Новоторжская ярмарка», президент тверского благотворительного фонда «Отчий дом». Соболезнования родным и близким Натальи Серовой выразил губернатор Тверской области Игорь Руденя.
"Она была одной из самых ярких представительниц тверского бизнеса, создательницей компании «Новоторжская ярмарка», ставшей известной далеко за пределами Тверской области. В нашей памяти Наталья Юрьевна останется как меценат и благотворитель, президент тверского фонда «Отчий дом», поддерживающего проекты в области спорта и культуры", — говорится в соболезновании от имени Игоря Рудени.
"Новоторжская ярмарка" под руководством Натальи Серовой стала одним из самых известных тверских брендов последних лет. В родном регионе она вела большую благотворительную работу. По инициативе Натальи Серовой был создан фонд «Отчий дом», деятельность которого направлена на духовно-нравственное воспитание и развитие творческого потенциала жителей Верхневолжья.
Пресс-служба Правительства Тверской области.
tvernews.ru: последние новости
Кто из тверских депутатов поддерживает пенсионную реформу Тверские парламентарии отказались голосовать поименно, но одобрили повышение пенсионного возраста Наиболее востребованными профессиями в Тверской области являются рабочие специальности
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путина назвали «президентом Украины»172
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки359
Дачникам разъяснили необходимость межевания участка33
Назван богатейший человек современности59
Украина предложила России газовую скидку178
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
06:07
На Украине нашли сотню готовых к бою танков
Интернет Армия
02:58
Дачникам разъяснили необходимость межевания участка
Недвижимость Статьи
03:21
Что известно о задержанной в США «русской шпионке»
Происшествия
03:26
Человечеству предрекли вымирание из-за кондиционеров
Наука
01:09
В США назвали «главную» проблему МиГ-29
Армия Оружие
01:17
Атмосфера во дворце сделала несчастной Меган Маркл
Шоу-бизнес Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение