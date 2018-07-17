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Тазовским рыбакам помогут механизировать труд и подключиться к электричеству
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Тазовским рыбакам помогут механизировать труд и подключиться к электричеству 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Временно исполняющий полномочия главы Тазовского района Василий Паршаков побывал на четырёх рыбоугодьях, где рыболовецкие бригады «Тазагрорыбпрома» и СПК «Тазовский» обосновались в ожидании начала путины.
Это была совместная поездка с представителями ООО «Новатэк-Таркосаленефтегаз», которые рассказывали местному населению об обустройстве месторождений Харбеевское и Дороговское, собирали замечания и предложения по деятельности компании. Также в делегацию входили руководители рыбодобывающих предприятий района, представители управления по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования и благотворительного Фонда развития коренных народов Севера.
Василий Паршаков познакомился с рыбаками, их бытом, отметил, что всегда готов к диалогу и пригласил их к обсуждению проблем. Рыбаки на месте активно включились в диалог с местной властью и работниками ТЭК, назвали свои проблемы, высказали предложения. Так, они пожаловались на нехватку лебёдок или навесных моторов, из-за чего сети приходится тянуть вручную, — сообщает «Советское Заполярье». Также рыбаки обратили внимание врио главы района на то, что на 5-6 Песках поставили домики, а электропроводку не провели.
«Дизель есть, но нужно линию провести, чтобы к нему дома подключить. Или к фактории нас подключить», — предложили они.
Василий Паршаков отметил, что озвученные рыбаками трудности решаемы.
«Проблемы и просьбы практически везде одинаковы, я их услышал, будем анализировать и в любом случае окажем содействие. Что касается, например, обустройства быта на 5-6 Песках, думаю, мы там ещё побываем и посмотрим, чем можно помочь», — сказал он.
Посодействовать тазовчанам в решении наболевших вопросов пообещали и представители нефтегазодобывающего предприятия.
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