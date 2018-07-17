В тамбовских фонтанах хулиганы устроили «пенную вечеринку»

В тамбовских фонтанах хулиганы вспенили воду. Шутники добавили в воду средство для мытья посуды и создали дополнительные проблемы тем, кот отвечает за содержание фонтанов.

Специалисты муниципального учреждения «Дирекция благоустройства и озеленения» рассказали, что моющие средства портят трубы и оборудование. «Приходится полностью сливать воду и делать промывку системы. А это дополнительные затраты на водоотведение и водоснабжение», — добавили в учреждении.