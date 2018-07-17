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В тамбовских фонтанах хулиганы устроили «пенную вечеринку»
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В тамбовских фонтанах хулиганы устроили «пенную вечеринку» 

АиФ 48 минут назад
Фото: АиФ
В тамбовских фонтанах хулиганы вспенили воду. Шутники добавили в воду средство для мытья посуды и создали дополнительные проблемы тем, кот отвечает за содержание фонтанов.
Специалисты муниципального учреждения «Дирекция благоустройства и озеленения» рассказали, что моющие средства портят трубы и оборудование. «Приходится полностью сливать воду и делать промывку системы. А это дополнительные затраты на водоотведение и водоснабжение», — добавили в учреждении.
В мэрии Тамбова отметили, что такое развлечение попадает и под административную ответственность, как мелкое хулиганство.
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