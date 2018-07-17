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Главы регионов будут противостоять терроризму на местах
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Главы регионов будут противостоять терроризму на местах 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как сообщает «Парламентская газета», с 17 июля в силу вступает принятый в апреле закон о внесении поправок в ФЗ «О противодействии терроризму», согласно которому губернаторы наделяются полномочиями по созданию антитеррористических комиссии в муниципалитетах.
В сферу ответственности таких комиссий входит противодействие террористической идеологии, профилактика терроризма, минимизация и ликвидация последствий его проявления. Решения антитеррористических комиссий будут обязательными для исполнения органами госвласти и местного самоуправления, а также организациями и чиновниками.
Фото: МВД.рф
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