В Кисловодске снесли девять нелегальных самостроев

Гаражи, сараи и ларьки пошли под снос в Кисловодске , сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе горадминистрации.

За период с мая по июль городские власти избавились от девяти нелегальных построек. Ими стали ларёк с беседками на Вокзальной, павильон на Шоссейной в посёлке Индустрия, гаражи на Марцинкевича и бетонная конструкция с забором на самовольно захваченном участке на Чехова.

Как рассказали в горадминистрации, самострои не получают экспертную оценку и не вписываются в санитарные и противопожарные нормы. Кроме того, незаконные постройки зачастую располагаются на городских коммуникациях.

При сносе городских самостроев особое внимание уделяют рынкам курорта и огромному количеству нелегальных зданий в отдельных микрорайонах Кисловодска. Так, к сентябрю 2018 года с городских улиц исчезнет ещё 21 гараж и несколько киосков.