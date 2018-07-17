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В Кисловодске снесли девять нелегальных самостроев
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В Кисловодске снесли девять нелегальных самостроев 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Гаражи, сараи и ларьки пошли под снос в Кисловодске, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе горадминистрации.
За период с мая по июль городские власти избавились от девяти нелегальных построек. Ими стали ларёк с беседками на Вокзальной, павильон на Шоссейной в посёлке Индустрия, гаражи на Марцинкевича и бетонная конструкция с забором на самовольно захваченном участке на Чехова.
Как рассказали в горадминистрации, самострои не получают экспертную оценку и не вписываются в санитарные и противопожарные нормы. Кроме того, незаконные постройки зачастую располагаются на городских коммуникациях.
При сносе городских самостроев особое внимание уделяют рынкам курорта и огромному количеству нелегальных зданий в отдельных микрорайонах Кисловодска. Так, к сентябрю 2018 года с городских улиц исчезнет ещё 21 гараж и несколько киосков.
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