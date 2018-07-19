Тление мусора на свалке в Тобольске ликвидировано

"Тобольский полигон перешел к работе в штатном режиме. Последствия возгорания ликвидированы полностью", — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что полигон можно отнести к средним по величине, его площадь — 28 тыс. квадратных метров, более 5% его площади оказались охвачены пожаром. «Полигон начал заполняться в 1980-х годах; сложно сказать, как полигон заполнялся и прокладывались ли изоляционные слои. Ясно одно: полигон не соответствовал требованиям санитарно-эпидемиологических стандартов и норм. В 2015 году „ТЭО“ приняло полигон на обслуживание, началась масштабная работа по приведению полигона к необходимым требованиям и стандартам, но за один день и даже год все не устранить, поэтому периодически происходят возгорания», — уточнили в компании.

Сообщение о горении мусора на полигоне ТБО поступило 11 июля, длина кромки горения составляла 100 метров, ширина 15 метров, общая площадь — 1,5 тыс. кв. метров. Позже открытое горение было ликвидировано, но из-за тления на глубине произошло задымление. Превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ не выявлено.

Ранее сообщалось, что за непредоставление информации об источниках загрязнения окружающей среды в отношении эксплуатирующей полигон организации — «ТЭО» — составлен протокол об административном правонарушении по статье 8.5 КоАП РФ , за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления по ст. 8.2 КоАП РФ возбуждено административное производство.

По данным городской администрации, сейчас в рамках концессионного соглашения полигоном управляет «ТЭО», но сама свалка действует с 1980-х годов. До конца 2018 года планируется провести обследование полигона, по его итогам будет составлен план мероприятий по устранению нарушений.