Ещё
Тление мусора на свалке в Тобольске ликвидировано
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тление мусора на свалке в Тобольске ликвидировано 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА "Новый День"
ТЮМЕНЬ, 19 июля. /ТАСС/. Тление мусора на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) в городе Тобольске Тюменской области, где 11 июля произошло возгорание, ликвидировано. Полигон работает в штатном режиме, сообщили в четверг в пресс-службе «Тюменского экологического объединения» (ТЭО), которое является организацией, эксплуатирующей полигон.
"Тобольский полигон перешел к работе в штатном режиме. Последствия возгорания ликвидированы полностью", — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что полигон можно отнести к средним по величине, его площадь — 28 тыс. квадратных метров, более 5% его площади оказались охвачены пожаром. «Полигон начал заполняться в 1980-х годах; сложно сказать, как полигон заполнялся и прокладывались ли изоляционные слои. Ясно одно: полигон не соответствовал требованиям санитарно-эпидемиологических стандартов и норм. В 2015 году „ТЭО“ приняло полигон на обслуживание, началась масштабная работа по приведению полигона к необходимым требованиям и стандартам, но за один день и даже год все не устранить, поэтому периодически происходят возгорания», — уточнили в компании.
Сообщение о горении мусора на полигоне ТБО поступило 11 июля, длина кромки горения составляла 100 метров, ширина 15 метров, общая площадь — 1,5 тыс. кв. метров. Позже открытое горение было ликвидировано, но из-за тления на глубине произошло задымление. Превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ не выявлено.
Ранее сообщалось, что за непредоставление информации об источниках загрязнения окружающей среды в отношении эксплуатирующей полигон организации — «ТЭО» — составлен протокол об административном правонарушении по статье 8.5 КоАП РФ, за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления по ст. 8.2 КоАП РФ возбуждено административное производство.
По данным городской администрации, сейчас в рамках концессионного соглашения полигоном управляет «ТЭО», но сама свалка действует с 1980-х годов. До конца 2018 года планируется провести обследование полигона, по его итогам будет составлен план мероприятий по устранению нарушений.
ТАСС: последние новости
Арест экс-главы МЧС Кузбасса, обвиняемого по делу о пожаре ТЦ, продлен до 25 сентября В Group-IB сообщили, что за хакерской атакой на ПИР Банк стоит группа MoneyTaker Кандидат в главы Подмосковья от "Альянса зеленых" назначила своего члена Мособлизбиркома
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская база в Сирии уничтожила НЛО151
Собчак спросила Прилепина, убивал ли он людей222
Убийцу подлодок впервые показали на видео68
Пока вы спали: россиянам вернут накопления90
«Трусы натянула»: в Сети высмеяли купальник Глюкозы33
Видео
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
01:13
Впервые показан пуск «Авангарда»
Армия Оружие
03:38
Украина приписала себе создание нефтяной отрасли России
Экономика Рынки
01:42
Собчак спросила Прилепина, убивал ли он людей
Общество
04:23
Назад дороги нет: НДС идет на повышение
Экономика Статьи
06:52
Россия подготовила план борьбы с санкциями
Экономика
00:41
Российская база в Сирии уничтожила НЛО
Армия Ближний Восток
00:39
«Нафтогаз» хватается за соломинку
Компании Конфликты
01:49
Госдеп возложил на Россию ответственность за МН17
США В мире
03:13
Приказ по НАТО: как США остановят «Северный поток — 2»
США Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение