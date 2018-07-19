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Россия готовит санкции против украинских граждан и компаний
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Россия готовит санкции против украинских граждан и компаний 

Newsru.com 37 минут назад
Фото: Newsru.com
Правительство РФ разрабатывает санкции в отношении Украины, которые затем утвердит президент Владимир Путин. Под ограничения должны попасть несколько сотен физических и юридических лиц, в том числе крупные бизнесмены и киевские чиновники. Одной из мер воздействия должна стать блокировка их активов в России, пишет
"Коммерсант"
со ссылкой на свои источники в Белом доме.
По данным газеты, за составление списка юридических лиц отвечают Минэкономики, Минпромторг и Минфин. К 1 августа эти ведомства должны представить «предложения по импортируемым из Украины товарам, в отношении которых могут применяться ответные меры ограничительного характера».
Источник издания в руководстве одного из ведомств утверждает, что вопрос о введении санкций в отношении физических и юридических лиц Украины находился на повестке дня с 2014 года: за его скорейшее принятие выступали прежде всего представители силового блока, но ограничительные меры такого рода было решено «отложить про запас».
В правительстве подчеркивают, что действия России — «зеркальный ответ» на аналогичные шаги со стороны Украины. На сегодняшний день в санкционных списках Украины находятся 1748 физических лиц и 756 юридических лиц. При этом в украинские черные списки входят не только россияне и российские компании, но и иностранные физические и юридические лица, так или иначе причастные к действиям, которые Киев считает противозаконными. В их числе европейские политики, посетившие Крым после марта 2014 года.
Но российских граждан и структур в этих списках большинство. Всем им запрещен въезд на Украину, а их украинские активы (если таковые имеются) подлежат конфискации. Большинство санкций введено сроком на три года.
По данным «Коммерсанта», санкции могут коснуться, в частности, производителей удобрений. Эксперты рынка удивлены такими планами: импорт этой продукции в РФ ничтожен, а поставки "Фосагро" и "Еврохима" на Украину Киев и так успешно блокирует своими санкциями.
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