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Россия готовит ответные антиукраинские санкции
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Россия готовит ответные антиукраинские санкции 

ТВ Центр 50 минут назад
Правительство России разрабатывает ответные санкции, которые могут затронуть несколько сотен физических и юридических лиц на Украине. Среди них крупные бизнесмены и киевские чиновники, сообщает «Коммерсант».
Источники в кабмине отмечают, что активы физических лиц в России могут быть заблокированы. При этом, высока вероятность, что воздействие санкций на их фигурантов окажется символическим.
В частности, ограничительные меры могут коснуться производителей удобрений, но импорт этой продукции в России очень мал. При этом, российские поставки на Украину успешно блокируются киевскими санкциями.
Над российским списком работают сотрудники Минфина, Минэкономразвития и Минпромторг. Ведомства должны к 1 августа подготовить предложения по «импортируемым с Украины товарам, в отношении которых могут применяться ответные меры ограничительного характера».
Этот шаг является ответом Москвы на аналогичные шаги со стороны Киева.
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