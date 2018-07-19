Россия готовит ответные антиукраинские санкции

Правительство России разрабатывает ответные санкции, которые могут затронуть несколько сотен физических и юридических лиц на Украине . Среди них крупные бизнесмены и киевские чиновники, сообщает «Коммерсант».

Источники в кабмине отмечают, что активы физических лиц в России могут быть заблокированы. При этом, высока вероятность, что воздействие санкций на их фигурантов окажется символическим.

В частности, ограничительные меры могут коснуться производителей удобрений, но импорт этой продукции в России очень мал. При этом, российские поставки на Украину успешно блокируются киевскими санкциями.

Минэкономразвития и Над российским списком работают сотрудники Минфина Минпромторг . Ведомства должны к 1 августа подготовить предложения по «импортируемым с Украины товарам, в отношении которых могут применяться ответные меры ограничительного характера».