Почти 15 социальных объектов введено в Москве в январе-июне за счет инвесторов

Почти 15 социальных объектов введено в Москве за счет инвесторов за шесть месяцев 2018 г., сообщили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

«За шесть месяцев 2018 г. за счет средств инвесторов в столице было введено 14 социальных объектов, включая три детских сада. В новые ДОУ смогут ходить более 800 маленьких москвичей. Два новых детских сада появились в Московском: на ул. Лаптева, д. 6, корп. 2 и корп. 3. Еще один детсад введен по адресу: ш. Энтузиастов, д. 86А, корп. 1», — приводятся в сообщении слова председателя Москомстройинвеста Константина Тимофеева

По его словам, за счет средств инвесторов построены три лечебно-оздоровительных объекта. Один из них — Федеральный центр цереброваскулярной патологии и инсульта ГБОУ ВПО «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова» Министерства здравоохранения РФ по адресу: ул. Островитянова, д. 1, стр. 10). В его состав входит стационар на 325 мест, включая 25 мест — дневное отделение, а также поликлиника на 250 посещений в смену. Второй — это поликлиника на 310 посещений в смену в дер. Пыхтино по адресу: пос. Внуковское, ул. Летчика Грицевца, д. 14, третий — реконструированный центр социально-медицинской реабилитации ветеранов и инвалидов боевых действий по адресу: поселение Вороновское, вблизи дер. Ясенки.

Также введены в эксплуатацию три спортивно-рекреационных объекта. Это физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном по адресу: 1-й Стрелецкий пр., д. 14; многофункциональный комплекс с оздоровительным центром по адресу: ул. Лухмановская, д. 12; спортивный корпус в рамках офисно-гостиничного комплекса по адресу: поселение Рязановское, село Остафьево.