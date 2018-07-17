На Колыме договорились развивать цифровые сервисы в медицине и образовании

"Наши совместные усилия по развитию цифровой экономики в Магаданской области дадут дополнительный импульс для наращивания инвестиционного потенциала региона. Телемедицина, цифровизация школ, системы управления ЖКХ, транспортом, безопасностью — решения, которые сегодня нужны людям. Они повышают качество жизни и создают комфортные условия для ведения бизнеса", — цитирует правительство региона слова Логинова.

Поясняется, что соглашение предусматривает формирование основных подходов и принципов развития цифровых сервисов для модернизации экономики Магаданской области. Договор направлен на улучшение качества жизни населения и повышение инвестиционной привлекательности региона.

"В рамках сотрудничества мы сможем обеспечить экономию бюджетных средств, а также реализовать одну из приоритетных задач — повысить качество услуг, предоставляемых населению. Благодаря соглашению мы можем получить значительный эффект как экономический, так и социальный", — цитирует правительство региона слова Носова.

Уточняется, что цифровизация коснется Магаданской областной больницы, лицея №1 имени Крупской, детского сада №63 и Дворца детского и юношеского творчества. Модернизация объектов здравоохранения позволит владеть информацией по учету медикаментов, обмениваться врачебным опытом в рамках онлайн-конференций. В дошкольных учреждениях установят видеонаблюдение, чтобы исключить самовольный выход воспитанников из детского сада.