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На Колыме договорились развивать цифровые сервисы в медицине и образовании
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На Колыме договорились развивать цифровые сервисы в медицине и образовании 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © Depositphotos / allposs
МАГАДАН, 17 июл — РИА Новости, Людмила Щербакова. Врио магаданского губернатора Сергей Носов и вице-президент — директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» компании «Ростелеком» Александр Логинов подписали соглашение о сотрудничестве в реализации в регионе инновационных проектов, сообщает правительство Колымы.
"Наши совместные усилия по развитию цифровой экономики в Магаданской области дадут дополнительный импульс для наращивания инвестиционного потенциала региона. Телемедицина, цифровизация школ, системы управления ЖКХ, транспортом, безопасностью — решения, которые сегодня нужны людям. Они повышают качество жизни и создают комфортные условия для ведения бизнеса", — цитирует правительство региона слова Логинова.
Поясняется, что соглашение предусматривает формирование основных подходов и принципов развития цифровых сервисов для модернизации экономики Магаданской области. Договор направлен на улучшение качества жизни населения и повышение инвестиционной привлекательности региона.
"В рамках сотрудничества мы сможем обеспечить экономию бюджетных средств, а также реализовать одну из приоритетных задач — повысить качество услуг, предоставляемых населению. Благодаря соглашению мы можем получить значительный эффект как экономический, так и социальный", — цитирует правительство региона слова Носова.
Уточняется, что цифровизация коснется Магаданской областной больницы, лицея №1 имени Крупской, детского сада №63 и Дворца детского и юношеского творчества. Модернизация объектов здравоохранения позволит владеть информацией по учету медикаментов, обмениваться врачебным опытом в рамках онлайн-конференций. В дошкольных учреждениях установят видеонаблюдение, чтобы исключить самовольный выход воспитанников из детского сада.
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