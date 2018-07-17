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Ростехнадзор выявил более 130 нарушений безопасности на шахте «Антоновская» в Кузбассе
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Ростехнадзор выявил более 130 нарушений безопасности на шахте «Антоновская» в Кузбассе 

ТАСС 1 час назад
Фото: СибДепо
МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Сибирское управление Ростехнадзора выявило массовые нарушения промышленной безопасности на шахте «Антоновская» в Кемеровской области. Предприятие оштрафовано на 675 тыс. рублей, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.
Плановая проверка проводилась со 2 по 13 июля. Угольная шахта относится к опасным производственным объектам I класса. Специалисты Ростехнадзора провели 18 обследований очистных, подготовительных забоев и действующих горных выработок, а также отдельно стоящего оборудования.
"По результатам обследований выявлено и предписано к устранению 131 нарушение норм и правил в области промышленной безопасности, из них: одно нарушение пылегазового режима; девять нарушений паспорта крепления горных выработок; восемь нарушений при эксплуатации электрооборудования; 10 нарушений противопожарной защиты объектов; 22 нарушения требований при эксплуатации транспорта. Общая сумма штрафов составила 675 тыс. рублей", — говорится в сообщении.
Из-за создания условий труда, угрожающих жизни и здоровью работников, в двух случаях инспекторы приняли решение о временном запрете деятельности. Ведение горных работ и эксплуатация дизелевозного транспорта приостанавливались в судебном порядке на срок до 15 суток.
Шахта «Антоновская» входит в холдинг «Сибуглемет», в его составе также разрезы ОАО «Междуречье» и ОАО «УК „Южная“, ОАО „Шахта „Большевик“, две обогатительные фабрики.
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