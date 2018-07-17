Ростехнадзор выявил более 130 нарушений безопасности на шахте «Антоновская» в Кузбассе

Плановая проверка проводилась со 2 по 13 июля. Угольная шахта относится к опасным производственным объектам I класса. Специалисты Ростехнадзора провели 18 обследований очистных, подготовительных забоев и действующих горных выработок, а также отдельно стоящего оборудования.

"По результатам обследований выявлено и предписано к устранению 131 нарушение норм и правил в области промышленной безопасности, из них: одно нарушение пылегазового режима; девять нарушений паспорта крепления горных выработок; восемь нарушений при эксплуатации электрооборудования; 10 нарушений противопожарной защиты объектов; 22 нарушения требований при эксплуатации транспорта. Общая сумма штрафов составила 675 тыс. рублей", — говорится в сообщении.

Из-за создания условий труда, угрожающих жизни и здоровью работников, в двух случаях инспекторы приняли решение о временном запрете деятельности. Ведение горных работ и эксплуатация дизелевозного транспорта приостанавливались в судебном порядке на срок до 15 суток.

Шахта «Антоновская» входит в холдинг «Сибуглемет», в его составе также разрезы ОАО «Междуречье» и ОАО «УК „Южная“, ОАО „Шахта „Большевик“, две обогатительные фабрики.